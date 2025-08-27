31 sierpnia odbędzie się koncert Magiczne Zakończenie Wakacji 2025 w Kielcach. Jednym z punktów wydarzenia będzie konkurs "Przebój Lata Radia ZET i Polsatu". O uwagę i głosy telewidzów rywalizować będą Roxie Węgiel, Kuba i Kuba, Wiktoria Kida i Księga Żywiołów, Jonatan oraz Gromee & Tyler Shaw.

Dodatkowo na scenie Amfiteatru Kadzielnia w Kielcach pojawią się gwiazdy: Michael Patrick Kelly, Tommy Cash, Doda, Smolasty, Cleo, Skolim, Blanka, Vix.N, Golec uOrkiestra i Urszula.

Magiczne Zakończenie Wakacji 2025: Kim są Kuba i Kuba?

Początkowo Kuba i Kuba był duetem muzyków o tych samych imionach. Kuba Frankowski (gitara) i Kuba Mieczaj (wokal) poznali się w 2018 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku. Jeden z nich jest pasjonatem rockowych brzmień, a drugi poezji śpiewanej. Z czasem zespół rozrósł się do pięcioosobowego składu, a u boku liderów pojawili się Remigiusz Orłowski (bas), Michał Greszta (instrumenty klawiszowe) i Michał Ligęza (perkusja).

Sami o sobie mówią, że są "trochę głośni, trochę szybcy i ogromnie kreatywni". Po lokalnych sukcesach dali się poznać szerokiej publiczności w telewizyjnym programie "Must Be The Music" w Polsacie, który po latach wiosną wrócił na antenę Polsatu. Tam zrobili furorę, podbijając serca jurorów i widzów.

"Mi jawicie się jako faworyt tego programu" - nie miał wątpliwości Sebastian Karpiel-Bułecka. "Wy macie szansę być jednym z najlepszych zespołów w tym kraju. To jest tak dobre" - ocenił Dawid Kwiatkowski. "To jest jeden z moich ulubionych zespołów, jakie dotychczas usłyszałam tutaj na tej scenie do tej pory" - to z kolei zdanie Natalii Szroeder.

W show Polsatu najpierw zaprezentowali cover przeboju "Beggin'" grupy Maneskin. Po werdykcie cztery głosy na "tak", jako pierwsi w tej edycji zostali poproszeni o zagranie drugiego numeru. Wówczas przed jurorami zaprezentowali autorski utwór "Światło". Ostatecznie Kuba i Kuba dotarli do samego finału, zajmując drugie miejsce, po duecie Alien x Majtis.

"Kuba i Kuba to będzie marka, narka"

"My się nie zatrzymujemy - do białego rana, za nic mamy strach! Kuba i Kuba to będzie marka, narka" - napisali w jednym z ostatnich wpisów w mediach społecznościowych.

Wykonany w finale "Must Be The Music" utwór "Dość" stał się największym jak dotychczas przebojem grupy. Utwór po trzech miesiącach od premiery zanotował ponad 720 tys. odsłon.

Zespół Kuba & Kuba zachwycił jurorów "Must Be The Music" Polsat Polsat Promocja