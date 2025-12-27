Konflikt w rodzinie Beckhamów rozpoczął się jeszcze w 2022 r. Obecnie Brooklyn nie utrzymuje kontaktu z rodziną i choć bliscy wyciągają rękę na zgodę, ten nie reaguje na chęć rozmowy. Obraził się na Victorię i Davida, a niedawno jego irytacja osiągnęła tak wysoki poziom, że postanowił zablokować rodziców w mediach społecznościowych - co wywołało niemałe poruszenie w brytyjskich mediach. Niedługo później doszedł do wniosku, że denerwują go także wpisy rodzeństwa, więc zablokował również ich.

Wielu fanów gwiazdorskiej rodziny liczyło na to, że tegoroczne święta doprowadzą do pojednania. Brooklyn jednak spędził Boże Narodzenie ze swoją małżonką, Nicolą Peltz, podkreślając, że "jest dla niego wszystkim". Nie odwiedził Beckhamów, choć Victoria wcześniej wspominała publicznie o tym, że jest mile widziany. Wokalistka podobno nawet wywiesiła dla niego skarpetę na słodycze na kominku!

Brooklyn Beckham domaga się przeprosin od rodziców

Co ciekawe - zagraniczne media donoszą, że 26-latek, pod wpływem magicznej, świątecznej atmosfery, myślał o pogodzeniu się z rodziną, jednak doszedł do wniosku, że ma jeden warunek. Brooklyn wymaga, aby jego rodzice przeprosili Nicolę za wydarzenia z przeszłości.

"Toczyła się długa wojna informacyjna, podczas której Nicola była obiektem drwin. David i Victoria obrali Nicolę za cel i myśleli, że mogą to zrobić bez konsekwencji. Nie można zadać dwóm osobom tyle bólu i krzywdy, a potem oczekiwać, że związek zostanie podtrzymany za pośrednictwem publicznego wpisu w mediach społecznościowych. Osoba, która zadała ból, nie ma prawa decydować, kiedy ogłosi koniec. Jeśli chcą się pogodzić, muszą przeprosić, przyznać się do wyrządzonego bólu i wprowadzić zmiany, aby pokazać, że to się nie powtórzy" - przekazała osoba z otoczenia Brooklyna, cytowana przez "Daily Mail".

Beckhamowie spędzili święta w rodzinnej atmosferze. Zabrakło jednego z synów

Tymczasem święta w u Beckhamów upłynęły w radosnej, rodzinnej atmosferze. Wokalistka oraz słynny piłkarz opublikowali w mediach społecznościowych zdjęcia i filmiki, na których widać, jak spędzili czas przy wigilijnym stole. Wypoczywali w towarzystwie synów, Cruza i Romeo, oraz córki Harper Seven. Dodatkowo podzielili się z obserwatorami nagraniem, na którym zatańczyli razem w rytm piosenki "Guilty" Barbry Streisand i Barry'ego Gibba. Jeden z wersów utworu brzmi: "Nie mamy za co przepraszać". Czyżby była to ukryta wiadomość do Brooklyna?

Konflikt w rodzinie Beckhamów trwa już kilka lat. O co dokładnie chodzi?

O konflikcie w rodzinie Beckhamów zrobiło się głośno jeszcze w 2022 r. - Brooklyn stanął wówczas na ślubnym kobiercu z Nicolą Peltz. Przygotowania do uroczystości obfitowały w kłótnie i skandale. Jak podawały zagraniczne media, Victoria Beckham miała zaprojektować suknię ślubną swojej synowej. Ostatecznie jednak projekt nie doszedł do skutku - jedni twierdzili, że to panna młoda była z niego niezadowolona, a inni, że słynna piosenkarka i projektantka nie zrealizowała go, pomimo obietnic.

W trakcie uroczystości weselnych także miało dojść do nieporozumień. W wyjątkowej dla młodej pary chwili - ich pierwszego tańca - zapowiedziano wejście "najpiękniejszej kobiety na sali". Problem w tym, że trzymający mikrofon nie miał na myśli Nicoli, a Victorię Beckham. Jak podają informatorzy, panna młoda rzekomo popłakała się z powodu nietrafionego komentarza.

Od tamtej pory kłótnia rodzinna trwa, a napięcia wciąż narastają. W maju tego roku Brooklyn nie pojawił się na 50. urodzinach ojca, co było dla Davida ogromną przykrością. W sierpniu 26-latek z kolei nie zaprosił swoich bliskich na ceremonię odnowienia przysięgi małżeńskiej. Co więcej - podczas uroczystości to ojciec Nicoli udzielił parze przysięgi. Gest ten był ostatecznym ciosem dla Davida oraz całej rodziny Beckhamów.

W październiku w Londynie odbyła się huczna premiera serialu dokumentalnego o Victorii Beckham. U boku piosenkarki pojawiła się wówczas niemal cała rodzina, która wspierała ją w tak ważnym momencie. Brooklyna ponownie zabrakło.

Kilka tygodni temu Victoria Beckham przyznała, że pomimo wcześniejszych kłótni, w trakcie świątecznych przygotowań nie zapomni o Brooklynie. Ogłosiła, że zawiesi na kominku skarpety dla wszystkich członków rodziny i liczy na pojednanie. Z kolei brat 26-latka, Cruz, próbował wówczas pogodzić się z bratem publikując na Instagramie post z pamiątkowymi zdjęciami z dzieciństwa. Żadne z tych starań nie przyniosły jednak zamierzonego rezultatu.

