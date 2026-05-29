Jako producent przy tym serialu zaangażował się brat piosenkarki, Jacques Dion. Scenariusz powstaje na bazie książki "Dion, A Family Saga", którą napisał siostrzeniec gwiazdy, Jimmy Dion.

"Ten serial reprezentuje coś głęboko ważnego dla naszej rodziny, ponieważ oddaje ducha, zmagania i miłość, które nas ukształtowały. Jesteśmy dumni, że w końcu możemy podzielić się tą historią ze światem w sposób, który jest wierny temu, kim jesteśmy" - powiedział Jacques Dion w oświadczeniu dla portalu Deadline.

Produkcja opowiadać będzie o "dzieciństwie Celine Dion w Quebecu i jej dojrzewaniu w skromnym domu wypełnionym muzyką". Istotnym wątkiem fabuły będzie relacja artystki z matką i dynamika wielodzietnej rodziny - Dion jest najmłodszą z 14 rodzeństwa.

Celine Dion z wsparciem rodziny. Powstaje serial o dzieciństwie gwiazdy

Nie będzie to pierwsza produkcja poświęcona pięciokrotnej laureatce nagrody Grammy. W 2024 roku swoją premierę miał poruszający film dokumentalny "Jestem: Celine Dion". Dokument w reżyserii Irene Taylor to niezwykle intymny, surowy i pozbawiony cenzury wgląd w prywatne życie artystki. Pokazuje jej codzienność po zdiagnozowaniu rzadkiej choroby neurologicznej. Film stanowi emocjonalny obraz, a zarazem list miłosny do fanów. Ukazuje bowiem niezłomną walkę gwiazdy o powrót do śpiewania.

Walkę zwycięską. Wszak wiosną artystka zapowiedziała serię 10 koncertów w Paryżu. Z uwagi na duże zainteresowanie jej scenicznym powrotem (ponad 9 mln osób chciało kupić bilety w przedsprzedaży), liczbę koncertów zwiększono do 16. Pięciotygodniowa rezydentura w Paris La Défense Arena odbędzie się między 12 września a 17 października.

O swoim powrocie na scenę kanadyjska artystka poinformowała w szczególnym dla niej momencie - 30 marca, w dniu swoich 58. urodzin. "W tym roku dostanę największy prezent mojego życia: będę mieć szansę przyjechać i zobaczyć was i zaśpiewać dla was znowu" - powiedziała Dion w nagraniu wideo opublikowanym na Instagramie.

Już po ogłoszonych szczegółach rezydentury premierę miała zaśpiewana w języku francuskim piosenka "Dansons" będąca pierwszą autorską propozycją Celine Dion od kilku lat.

Wokalne partie zostały zarejestrowane przez kanadyjską gwiazdę w styczniu 2026 r. W nagraniach pomagali Luc Leroy (produkcja, aranż, fortepian, programowanie), Yann Macé (produkcja, aranż, programowanie perkusji, miks), Scott Price (produkcja wokalu) i François Lalonde (produkcja wokalu, nagranie wokalu).

Do "Dansons" powstało tekstowe wideo, nakręcone bez udziału wokalistki w Paryżu przez Maxime'a Allouche'a.

Zdrowotne problemy Céline Dion

Przypomnijmy, że 58-letnia wokalistka zmaga się z zespołem Moerscha-Woltmanna, nazywanym też syndromem sztywnego człowieka. To nieuleczalne schorzenie o podłożu autoimmunologicznym, które objawia się m.in. bólem i postępującym sztywnieniem mięśni oraz występowaniem powtarzających się epizodów skurczów mięśniowych.

Według statystyk zapada na nie do dwóch osób na milion. Zmiany w postaci skurczów nasilają się z przez miesiące i lata, a z czasem się stabilizują. Rzadkość schorzenia sprawia, że większość osób nim dotknięta czeka bardzo długo, zanim zostanie właściwie zdiagnozowana.

Kanadyjska gwiazda publicznie ogłosiła swoją chorobę w 2022 r., gdy była zmuszona odwołać swoją trasę (w tym zaplanowane dwa koncerty w Polsce). "Codziennie ciężko pracuję, aby odzyskać siłę i zdolność do ponownego występu. Wszystko, co znam, to śpiewanie. To jest to, co robiłam przez całe życie i to, co kocham robić najbardziej" - mówiła wtedy.

W lipcu 2024 r. Céline Dion zaśpiewała publicznie po czteroletniej przerwie, występując na tle wieży Eiffla podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. W listopadzie 2024 r. pojawiła się z kolei na pokazie mody w Rijadzie (Arabia Saudyjska), by zaśpiewać piosenki "I'm Alive" i "The Power of Love".

