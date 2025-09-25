Rodzina Rihanny się powiększyła! Piosenkarka i A$AP Rocky powitali na świecie trzecie dziecko

Świat obiegła informacja, że Rihanna po raz trzeci została mamą. Gwiazda podzieliła się tą wiadomością w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia nowo narodzonego dziecka ubranego w różowe body.

Dziewczynka otrzymała imię Rocki Irish Mayers. Nie jest to przypadkowy wybór - zarówno imiona wcześniejszych dzieci, jak i samych rodziców rozpoczynają się od litery "R". To konsekwentna tradycja, która stała się wyróżnikiem rodziny.

Spełnione marzenie o córce

Rihanna i A$AP Rocky wychowują już dwóch synów: RZA Athelston (ur. 2022) oraz Riot Rose (ur. 2023). Tym razem doczekali się wymarzonej dziewczynki.

Jeszcze przed narodzinami trzeciego dziecka para mówiła otwarcie o swoich pragnieniach. W rozmowie z magazynem ELLE A$AP Rocky wyznał: "Podczas trzeciej ciąży oboje modliliśmy się o dziewczynkę". Również Rihanna w wywiadach podkreślała, że zawsze marzyła o córeczce.

Ich życzenie właśnie się spełniło. Jak podaje People, bliscy pary nie kryją radości. "Rihanna zawsze marzyła o dużej rodzinie, więc nie mogłaby być bardziej szczęśliwa. Ona i Rocky są zachwyceni, że ich rodzina się powiększa" - powiedział informator magazynu.

Met Gala i symboliczne ogłoszenie

Plotki o ciąży krążyły od początku 2025 roku, jednak piosenkarka oficjalnie potwierdziła je podczas majowej Met Gali. Na czerwonym dywanie pojawiła się w kreacji Marca Jacobsa, eksponując wyraźnie zaokrąglony brzuch. Był to moment, w którym cały świat dowiedział się, że artystka i raper spodziewają się kolejnego dziecka.

Od sceny do macierzyństwa

Choć Rihanna przez lata była jedną z największych gwiazd światowej sceny muzycznej, w ostatnich latach skupia się przede wszystkim na rodzinie i rozwijaniu własnej marki kosmetycznej Fenty Beauty. Jej partner, A$AP Rocky, również łączy działalność artystyczną z rolą ojca.

Para jest razem od 2020 roku i od początku deklarowała, że zależy im na tym, by ich dzieci dorastały w podobnym wieku, co ma pomóc im w budowaniu bliskiej więzi.

