Rodzina Michaela Jacksona świętuje premierę filmu "Michael". Córka gwiazdora nie przyszła
Oczy całego świata są obecnie skierowane na dorobek Michaela Jacksona, kultowego wokalisty i "króla popu", a to wszystko za sprawą nowego projektu. W Berlinie odbyła się uroczysta premiera filmu "Michael", w której udział wzięli miedzy innymi bracia gwiazdora oraz jego synowie. Na wydarzeniu zabrakło jednak córki piosenkarza, która od początku nie pochwalała produkcji.
Michael Jackson zmarł 25 czerwca 2009 roku na dwa miesiące przed 51. urodzinami. Po dziś dzień jest nazywany niekwestionowanym królem popu. Muzyk jest zaliczany do najwybitniejszych twórców, wykonawców i kompozytorów, jest nazywany najpopularniejszym artystą w historii, a to wszystko dzięki niezliczonym ilościom wygranych nagród, milionom sprzedanych płyt i, co najważniejsze, fanom, którzy skrupulatnie śledzili każdy jego krok, a po śmierci kultywowali wsparcie i miłość do twórczości artysty.
Kto pojawił się na premierze filmu "Michael"? Córka gwiazdora nie zaszczyciła swoją obecnością
Film o królu muzyki popularnej, Michaelu Jacksonie, miał trafić do kin 18 kwietnia 2025 roku, a później datę premiery przeniesiono na 3 października zeszłego roku. "Michael", bo właśnie tak zatytułowano fabularny film o życiu gwiazdora, na duży ekran trafił jednak teraz - wielka premiera odbyła się w Berlinie.
Autorem scenariusza do biograficznej produkcji "Michael" jest John Logan, a jednym z producentów jest Graham King, który pracował nad kultowym filmem "Bohemian Rhapsody". Jak wspominali sami twórcy, filmowa biografia króla popu "mierzy się z jego skomplikowanym życiem prywatnym i karierą jednej z największych światowych gwiazd rozrywki", co udowadnia, że fani i widzowie filmu od nowa poznają kreatywny geniusz Jacksona, jak i kolejny raz zaznajamiają się z zawirowaniami w jego życiu osobistym.
Samego Jacksona zagrał jego 29-letni bratanek, Jaafar Jackson - podobnie jak sławny wujek, sztuką, tańcem i śpiewem zajmuje się od dziecka. Premiera produkcji, którą wyreżyserował Antoine Fuqua, miała miejsce w Berlinie 10 kwietnia br.
Synowie Jacksona pozowali z częścią rodziny, w tym braćmi gwiazdora: Jackiem, Jermaine'em i Marlonem. Obecne były też pociechy Jermaine'a, czyli Jermajesty oraz wcielający się w postać Jacksona, Jafaar.
Przed premierą opinia publiczna zastanawiała się, czy w wydarzeniu weźmie udział córka Jacksona, która dzieliła się nieprzychylnymi opiniami w kontekście produkcji filmu. Na premierze finalnie zabrakło sióstr muzyka - Janet i LaToyi, a przede wszystkim jego córki, Paris. W trakcie, gdy rodzina wokalisty pozowała na ściance w Berlinie, reporterzy serwisu TMZ przyłapali Paris, gdy siedziała na murku jednej z ulic Los Angeles i paliła papierosa. Jak wiadomo, od miesięcy jego córka protestuje przeciwko wydaniu filmu.