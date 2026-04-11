Michael Jackson zmarł 25 czerwca 2009 roku na dwa miesiące przed 51. urodzinami. Po dziś dzień jest nazywany niekwestionowanym królem popu. Muzyk jest zaliczany do najwybitniejszych twórców, wykonawców i kompozytorów, jest nazywany najpopularniejszym artystą w historii, a to wszystko dzięki niezliczonym ilościom wygranych nagród, milionom sprzedanych płyt i, co najważniejsze, fanom, którzy skrupulatnie śledzili każdy jego krok, a po śmierci kultywowali wsparcie i miłość do twórczości artysty.

Kto pojawił się na premierze filmu "Michael"? Córka gwiazdora nie zaszczyciła swoją obecnością

Film o królu muzyki popularnej, Michaelu Jacksonie, miał trafić do kin 18 kwietnia 2025 roku, a później datę premiery przeniesiono na 3 października zeszłego roku. "Michael", bo właśnie tak zatytułowano fabularny film o życiu gwiazdora, na duży ekran trafił jednak teraz - wielka premiera odbyła się w Berlinie.

Autorem scenariusza do biograficznej produkcji "Michael" jest John Logan, a jednym z producentów jest Graham King, który pracował nad kultowym filmem "Bohemian Rhapsody". Jak wspominali sami twórcy, filmowa biografia króla popu "mierzy się z jego skomplikowanym życiem prywatnym i karierą jednej z największych światowych gwiazd rozrywki", co udowadnia, że fani i widzowie filmu od nowa poznają kreatywny geniusz Jacksona, jak i kolejny raz zaznajamiają się z zawirowaniami w jego życiu osobistym.

Samego Jacksona zagrał jego 29-letni bratanek, Jaafar Jackson - podobnie jak sławny wujek, sztuką, tańcem i śpiewem zajmuje się od dziecka. Premiera produkcji, którą wyreżyserował Antoine Fuqua, miała miejsce w Berlinie 10 kwietnia br.

Premiera filmu "Michael" w Berlinie Gerome Defrance Getty Images

Synowie Jacksona pozowali z częścią rodziny, w tym braćmi gwiazdora: Jackiem, Jermaine'em i Marlonem. Obecne były też pociechy Jermaine'a, czyli Jermajesty oraz wcielający się w postać Jacksona, Jafaar.

Przed premierą opinia publiczna zastanawiała się, czy w wydarzeniu weźmie udział córka Jacksona, która dzieliła się nieprzychylnymi opiniami w kontekście produkcji filmu. Na premierze finalnie zabrakło sióstr muzyka - Janet i LaToyi, a przede wszystkim jego córki, Paris. W trakcie, gdy rodzina wokalisty pozowała na ściance w Berlinie, reporterzy serwisu TMZ przyłapali Paris, gdy siedziała na murku jednej z ulic Los Angeles i paliła papierosa. Jak wiadomo, od miesięcy jego córka protestuje przeciwko wydaniu filmu.

