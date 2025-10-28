Rodzina Luny w centrum kontrowersji. Brat piosenkarki kupił ziemię wartą setki milionów

Luna, a właściwie Aleksandra Wielgomas, zyskała popularność w lutym 2024 roku, kiedy Telewizja Polska ogłosiła ją reprezentantką Polski w 68. Konkursie Piosenki Eurowizji. Jej utwór "The Tower" nie zapewnił awansu do finału, ale artystka przyciągnęła uwagę swoim oryginalnym wizerunkiem i głosem.

W jednym z wywiadów dla Newserii Lifestyle piosenkarka przyznała, że rodzinne bogactwo bywa dla niej przeszkodą w karierze:

"Zamożność rodziców czasem mi ciąży, bo ludzie nie widzą we mnie artystki, tylko córkę biznesmena" - powiedziała Luna.

Jak się okazuje, jej słowa zyskały dziś nowy kontekst - bo o rodzinie Wielgomasów znów mówi cała Polska, tym razem nie w kontekście muzyki, a milionowych interesów.

Działka pod CPK: od roli uprawnej do złotego gruntu

Z informacji ujawnionych przez dziennikarza Szymona Jadczaka wynika, że Piotr Wielgomas - brat Luny i wiceprezes Dawtony - kupił od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) ziemię o powierzchni 160 hektarów w miejscowości Zabłotnia (gmina Baranów, powiat grodziski).

To właśnie w tym rejonie ma powstać Centralny Port Komunikacyjny, jedna z największych planowanych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Grunt, który przez lata Dawtona wykorzystywała do uprawy warzyw, ma kluczowe znaczenie dla projektu - według planów miały tam przebiegać tory kolejowe oraz powstać strefa przemysłowo-magazynowa.

Mimo sprzeciwu władz spółki CPK, które ostrzegały, że teren jest strategiczny, KOWR sfinalizował sprzedaż 1 grudnia 2023 roku - zaledwie 12 dni przed utratą władzy przez ówczesny rząd.

"W Dawtonie byłem jako minister, ale to nie była kampania. Otwierali linię do przerobu warzyw, a my musimy wspierać nasze polskie przetwórstwo. Nigdy o żadnych takich rzeczach nie rozmawialiśmy" - tłumaczył w rozmowie z WP były minister rolnictwa Robert Telus.

Wartość rośnie z dnia na dzień

Ziemia, którą Piotr Wielgomas kupił za nieco ponad 22 miliony złotych, dziś może być warta nawet kilkanaście razy więcej. Eksperci cytowani przez Wirtualną Polskę szacują, że jeśli projekt CPK zostanie zrealizowany zgodnie z założeniami, cena działki wzrośnie do poziomu od 200 do 400 milionów złotych.

Przedstawiciele Dawtony utrzymują, że Piotr Wielgomas nie wiedział o strategicznym znaczeniu działki w chwili zakupu.

"Dowiedział się o tym dopiero w 2025 roku" - przekazała spółka w odpowiedzi na pytania WP.

Niektórzy komentatorzy zwracają jednak uwagę, że od lat wiedziano o planach budowy lotniska w Baranowie, a sam projekt CPK był szeroko omawiany w mediach i dokumentach rządowych.

CPK - projekt pełen niejasności

Centralny Port Komunikacyjny to projekt, który od lat dzieli opinię publiczną. Zwolennicy widzą w nim szansę na modernizację polskiego transportu, krytycy - inwestycję pełną niejasności, przetargowych kontrowersji i problemów z wykupem ziemi.

Według planów nowe lotnisko, zlokalizowane między Łodzią a Warszawą, ma obsługiwać nawet 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo ponad 100 mln. Jednak mimo ambitnych założeń, harmonogramy budowy są już mocno opóźnione, a wokół inwestycji narasta polityczny chaos.

Sprawa rodziny Wielgomasów to tylko jeden z wielu wątków pokazujących, jak gigantyczne przedsięwzięcie CPK stało się polem interesów, emocji i oskarżeń.

Luna milczy, ale cień pada na jej nazwisko

Sama Luna unika komentarzy w sprawie rodzinnych interesów. Na swoich profilach w mediach społecznościowych skupia się na muzyce i zapowiedziach nowych projektów artystycznych. Jednak medialny szum wokół nazwiska Wielgomasów sprawia, że dla wielu osób granica między życiem artystki a biznesem jej rodziny zaczyna się zacierać.

