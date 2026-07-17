Rodzina Bonnie Tyler przerwała milczenie. Znamy szczegóły pogrzebu

Bonnie Tyler przez ponad pięć tygodni przebywała w stanie śpiączki po komplikacjach związanych z nagłą operacją jelita. Lekarzom ze szpitala w Faro na południu Portugalii udało się ją wybudzić, ale stan gwiazdy cały czas był bardzo poważny. Wokalistka zmarła 8 lipca w wieku 75 lat.

Po dziewięciu dniach rodzina gwiazdy opublikowała obszerny nekrolog, który znalazł się na stronach "South Wales Evening Post".

"Od występów w lokalnych klubach osiągnęła globalną sławę, zdobywając Order Imperium Brytyjskiego (MBE), nominacje do nagrody Grammy i miejsce w historii muzyki dzięki swojemu kultowemu, chrapliwemu wokalowi i niezapomnianym balladom. Jest pamiętana jako ciepła i hojna artystka, której muzyka poruszała pokolenia i nadal wypełnia parkiety taneczne i kluby karaoke na całym świecie" - czytamy w pożegnaniu.

Bonnie Tyler: Rodzina ujawniła szczegóły pogrzebu

Urodzona w wiosce Skewen w Walii Bonnie Tyler (naprawdę nazywała się Gaynor Hopkins) razem z mężem Robertem Sullivanem od końca lat 80. mieszkała w kurorcie Albufeira w Algarve na południu Portugalii. Wcześniej wokalistka nagrała tam jeden ze swoich albumów.

Para nigdy nie doczekała się dzieci; w wieku 39 lat Bonnie straciła ciążę. Mimo tego zostawiła dużą rodzinę - miała trzy siostry i dwóch braci, dzięki którym miała liczne grono siostrzenic, siostrzeńców i bratanków, dla których była "ukochaną ciocią Gaynor".

Uroczystości pożegnalne odbędą się dopiero 15 sierpnia. Fani będą mogli oddać jej hołd w miejscowości Mumbles (Walia). Z kolei 17 sierpnia w kościele św. Marii w Swansea zaplanowano ceremonię upamiętniającą życie Bonnie Tyler. Po niej trumnę przewiozą do rodzinnego Skewen, gdzie odbędzie się rodzinne pożegnanie i pogrzeb.

Zaapelowano, by kwiaty pochodziły tylko od członków rodziny, a zamiast tego poproszono o datki na rzecz dwóch organizacji charytatywnych, których Bonnie Tyler była patronką: jedna z nich działa na rzecz osób z dziecięcym porażeniem mózgowym, a druga to szpital dziecięcy w Cardiff.

"Jej dziedzictwo pozostaje żywe w ponadczasowych piosenkach, które uczyniły ją legendą" - brzmi ostatnie zdanie nekrologu.

Kim była Bonnie Tyler?

Wokalistka zyskała sławę po nagraniu w 1977 r. piosenki "It's a Heartache". Sześć lat później na szczyty list przebojów na świecie dostał się jej singel "Total Eclipse of the Heart", a w 1984 r. piosenka "Holding Out for a Hero". Te trzy utwory to do dziś najpopularniejsze nagrania w jej dorobku.

Dyskografię gwiazdy zamyka "The Best Is Yet to Come" (2021). Bonnie Tyler niemal do końca życia pozostała aktywna muzycznie. Po raz ostatni na scenie wystąpiła w marcu w Londynie. Z kolei pod koniec 2025 r. aż czterokrotnie pojawiła się w Polsce - w Szczecinie, Gdańsku, Łodzi i Rzeszowie.