Rodzice Taylor Swift myśleli o karierze córki od chwili jej narodzin. "Nie będziesz wiedział czy to mężczyzna, czy kobieta"

Bartłomiej Warowny

Bartłomiej Warowny

Taylor Swift jest ostatnio na językach całego świata nie za sprawą autorskiej muzyki, światowego tournée czy teorii przewidujących jej kolejny biznesowy ruch. Wokalistka wyszła za mąż za Travisa Kelce'a, czym zwróciła na siebie oczy wszystkich fanów, jednak wciąż niewielu wie, kto w drodze na szczyt wspierał ją od samego początku. Kim są rodzice gwiazdy i teściowie sławnego zawodnika amerykańskiego futbolu?

Taylor Swift i jej mama elegancko ubrane, pozują razem na tle wieczorowej imprezy.
Taylor Swift z mamąKevin Mazur / ContributorGetty Images

Taylor Alison Swift to amerykańska piosenkarka, producentka muzyczna, kompozytorka, autorka tekstów i aktorka. Artystka przyszła na świat 13 grudnia 1989 roku w Reading. Imię dostała na cześć piosenkarza Jamesa Taylora. Była pierwszym dzieckiem Scotta Kingsleya Swifta i Andrei Gardner Swift. Gwiazda ma jeszcze młodszego o trzy lata brata Austina, którym chętnie chwali się na swoich mediach społecznościowych. Co ciekawe, rodzice wokalistki specjalnie nadali jej neutralnie płciowo imię, aby w przyszłości Taylor była na poważnie brana pod uwagę w kontekście biznesowym.

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Taylor Swift stała się marką, potentatką biznesową i ważnym nazwiskiem. Na koncie ma masę przebojów

Wokalistka, gdy uczęszczała jeszcze do szkoły, wygrała konkurs poetycki z trójstronnym poematem "Monster in My Closet". Gdy miała zaledwie dwanaście lat, informatyk pokazał jej trzy akordy na gitarze, czym zapoczątkował w małej Taylor zamiłowanie do grania na instrumentach. Młoda Tay napisała swój pierwszy utwór "Lucky You", a już jako czternastolatka napisała pierwszą powieść, zatytułowaną "Girl Named Girl". To właśnie wtedy młoda artystka zaczęła regularnie pisać teksty piosenek, a traktowała je jako radzenie sobie ze smutkiem. Jak wspomina sama Taylor, śpiewanie i tworzenie od najmłodszych lat były sposobem na prześladowanie w szkole, bo wyrażanie emocji pomagało jej w uporaniu się z codziennymi problemami nastoletniego życia.

Debiutancki album artystka zatytułowała po prostu "Taylor Swift", a wydała go 24 października 2006 roku pod szyldem wytwórni Big Machine Records. Album to mieszanka elementów country i popu - słychać tam gitary, banjo i nastrojowe skrzypce. Miłość, zawód, nastoletnie doświadczenia, marzenia, odkrywanie i eksplorowanie siebie to główne tematy poruszane w projekcie. To właśnie z "Taylor Swift" pochodzą single "Tim McGraw", "Teardrops on My Guitar" i "Our Song".

Kulminację sukcesu Taylor Swift mogliśmy oglądać w ostatnich latach. Trasa koncertowa "The Eras Tour" została okrzyknięta najbardziej dochodową trasą w historii. Dzięki 21 miesiącom grania oraz odwiedzania fanów artystka pobiła rekord. Okazuje się, że jej trasa koncertowa zaowocowała zyskiem szacunkowo 2,2 mld dolarów. Nic więc dziwnego, że po 149 koncertach w 51 miastach wokalistka została szanowanym potentatem biznesowym.

Albumy "Red", "1989", "Lover" i inne, żeby nie wymieniać wszystkich, zyskały miano kultowych, a niemal wszystkie utwory, nawet te niesinglowe, cieszą się wielką popularnością nie tylko wśród zagorzałych fanów. Taylor Swift wyruszyła w światową trasę koncertową po opublikowaniu w 2022 roku świetnie przyjętego, przez fanów oraz krytyków, albumu "Midnights". Choć artystka wydawała po drodze kolejne "re-releases", w trakcie koncertowania nie zabrakło oczywiście publikacji premierowego materiału. "The Tortured Poets Department" wypromował takie utwory jak "Fortnight", "Who's Afraid of Little Old Me?" czy "I Can Do It With a Broken Heart". Post Malone i Florence Welch znaleźli się na krążku wyprodukowanym przez Jacka Antonoffa, muzyka, kompozytora, a prywatnie przyjaciela Swift. Recenzję jej najnowszego krążka, "The Life of a Showgirl", możecie przeczytać już teraz w serwisie Interia Muzyka.

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Rodzice Taylor Swift przewidzieli sukces córki. Od zawsze wiedzieli, że będzie liczyła się w świecie

Rodzice Taylor Swift mają doświadczenie w branży finansowej - Andrea była wiceprezeską w firmie funduszy inwestycyjnych, zaś Scott maklerem giełdowym, który został wiceprezesem w Merrill Lynch, co istotnie wpłynęło na imię, który zostało wybrane dla przyszłej gwiazdy popu.

"Moja mama uważała, że to fajne, że jeśli dostaniesz wizytówkę z napisem 'Taylor', nie będziesz wiedział, czy to mężczyzna, czy kobieta" - powiedziała gwiazda w wywiadzie dla "Rolling Stone" w 2009 roku, wyjaśniając, że ich zdaniem androgeniczne imię mogłoby pomóc w zmniejszeniu potencjalnej dyskryminacji w świecie korporacji. "Chciała, żebym była osobą biznesową w świecie biznesu" - dodała piosenkarka.

Pewna swojego talentu i zapału od najmłodszych lat, Taylor starała się spełnić swoje marzenia, starając się o kontrakt płytowy. Mama wspierała ją od samego początku, zabierając córkę do Nashville, aby rozdawać dema jej karaoke. "Moja mama czekała w samochodzie z moim młodszym bratem, podczas gdy ja pukałam do drzwi wzdłuż i wszerz Music Row" - przyznała Taylor w wywiadzie dla Entertainment Weekly w 2008 roku. "Mówiłam: 'Cześć, jestem Taylor. Mam 11 lat. Chcę podpisać z wami kontrakt płytowy - zadzwońcie do mnie'".

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