Rod Stewart w kwietniu 2027 roku ruszy w pożegnalną trasę "The Final Encore", a jednym z przystanków będzie Polska, gdzie zawsze był przyjmowany owacyjnie. 81-letni wokalista wystąpi 20 lipca 2027 r. w Tauron Arenie Kraków.

Rod Stewart powraca do Polski

Szczegóły startu sprzedaży biletów:

Fan Club Presale: 29 września, godz. 12:00

Przedsprzedaż Mastercard Pekao: 30 września, godz. 12:00

Przedsprzedaż Ticketmaster: 1 października, godz. 12:00

Sprzedaż ogólna: 2 października, godz. 12:00.

Na koncercie organizowanym przez Live Nation sir Rod zaprezentuje utwory z całej swojej wieloletniej kariery.

W roli gościa specjalnego na trasie pojawi się Howard Jones. Brytyjski wokalista i muzyk ma w dorobku m.in. sześć piosenek umieszczonym w Top 10 tamtejszej listy przebojów, w tym "Like to Get to Know You Well", "What Is Love?", "New Song" i "Things Can Only Get Better".

Przypomnijmy, że to w Tauron Arenie Kraków Rod Stewart występował ostatnio w Polsce - 8 maja 2025 r. W tej samej hali koncertował również w czerwcu 2019 r. i lutym 2017 r.

Imponujący dorobek płytowy Brytyjczyka zamyka "Swing Fever" (2024) nagrany z Joolsem Hollandem. W ciągu blisko 60-letniej kariery sprzedał ponad 120 mln albumów na całym świecie, co daje mu miejsce w czołówce najpopularniejszych artystów wszech czasów.