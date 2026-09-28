Rod Stewart powraca do Polski. To już naprawdę koniec?

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Rod Stewart ogłosił szczegóły trasy "The Final Encore", w ramach której po raz kolejny zaprezentuje się przed polską publicznością. Zgodnie z tytułem, 81-letni wokalista szykuje się do pożegnania z fanami.

Rod Stewart z jasnymi, zmierzwionymi włosami śpiewa na scenie, trzymając mikrofon i mając na sobie białą koszulę.
Rod Stewart powróci do Polski w ramach pożegnalnej trasyScott A Garfitt/Invision© 2026 Associated Press - zdjęcia

Rod Stewart w kwietniu 2027 roku ruszy w pożegnalną trasę "The Final Encore", a jednym z przystanków będzie Polska, gdzie zawsze był przyjmowany owacyjnie. 81-letni wokalista wystąpi 20 lipca 2027 r. w Tauron Arenie Kraków.

Rod Stewart powraca do Polski

Szczegóły startu sprzedaży biletów:

Fan Club Presale: 29 września, godz. 12:00
Przedsprzedaż Mastercard Pekao: 30 września, godz. 12:00
Przedsprzedaż Ticketmaster: 1 października, godz. 12:00
Sprzedaż ogólna: 2 października, godz. 12:00.

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Na koncercie organizowanym przez Live Nation sir Rod zaprezentuje utwory z całej swojej wieloletniej kariery.

W roli gościa specjalnego na trasie pojawi się Howard Jones. Brytyjski wokalista i muzyk ma w dorobku m.in. sześć piosenek umieszczonym w Top 10 tamtejszej listy przebojów, w tym "Like to Get to Know You Well", "What Is Love?", "New Song" i "Things Can Only Get Better".

Przypomnijmy, że to w Tauron Arenie Kraków Rod Stewart występował ostatnio w Polsce - 8 maja 2025 r. W tej samej hali koncertował również w czerwcu 2019 r. i lutym 2017 r.

Imponujący dorobek płytowy Brytyjczyka zamyka "Swing Fever" (2024) nagrany z Joolsem Hollandem. W ciągu blisko 60-letniej kariery sprzedał ponad 120 mln albumów na całym świecie, co daje mu miejsce w czołówce najpopularniejszych artystów wszech czasów.

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