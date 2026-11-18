W listopadzie 2009 roku Joanna Ozdobińska spotkała się z Robertem Pattinsonem w Los Angeles. Aktor promował "Księżyc w nowiu", drugą część sagi "Zmierzch", która miała właśnie wejść do polskich kin. Wysłanniczka Onetu przywiozła mu płytę Fisza a przy jej wręczaniu dowiedziała się, że brytyjskiemu aktorowi polski rap wcale nie jest obcy.

"Jako nastolatek słuchałem polskiego hip-hopu" - powiedział Pattinson. Z naszą muzyką zapoznali go polscy koledzy ze szkoły. Kiedy opowiadał o tym dziennikarce, nie potrafił jednak wymienić żadnego z wykonawców, których wtedy słuchał. Nie wiadomo więc, czy miał wcześniej styczność z twórczością Fisza.

Pattinson odezwał się do Wendzikowskiej po polsku

Rok później aktor zaskoczył kolejną polską dziennikarkę. Anna Wendzikowska wspominała, że gdy przedstawiono ją Pattinsonowi jako dziennikarkę z Polski, ten wypalił: "Podnieś nogę!". "To była jedna z najdziwniejszych rzeczy, które kiedykolwiek ktokolwiek do mnie powiedział" - przyznała po latach.

Pattinson uczył się wówczas polskich zwrotów do "Wody dla słoni", w której zagrał Jacoba Jankowskiego. To tę historię Wendzikowska przypomniała po ogłoszeniu obsady Bonda.

Amazon MGM Studios potwierdziło 16 listopada, że Pattinson zastąpi Daniela Craiga, który pożegnał się z rolą agenta 007 w "Nie czas umierać". Za kamerą kolejnego filmu stanie Denis Villeneuve, a scenariusz przygotowuje Steven Knight.