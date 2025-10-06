Tytuł "Altius" (z łaciny "wyżej") nie jest przypadkowy - to motyw przewodni całego projektu Roberta Cichego i Jareckiego, który zapowiadała seria wspólnych singli.

"Album to próba wspięcia się ponad codzienność, ponad schematy i własne ograniczenia. To opowieść o odwadze, twórczej niezależności i potrzebie spojrzenia na świat z nowej perspektywy" - czytamy w zapowiedzi.

Robert Cichy i Jarecki razem. Co już wiemy?

Efektem jest 10 autorskich utworów balansujących między energią a emocją. Brzmieniowo płyta łączy to, co najbardziej charakterystyczne dla obu artystów: gitarowy groove i rozpoznawalną produkcję Roberta Cichego oraz wyrazisty wokal i osobiste teksty Jareckiego.

Premierowy koncert odbędzie się 18 listopada w Food Town w Warszawie. Wejście jest darmowe. Liderom towarzyszyć będą perkusista AWGS (Miętha, Himalaya Collective, Honotu) i basista Wojciech Wierzba (Baranovski, Ted Nemeth).

Robert Cichy i Jarecki - szczegóły płyty "Altius" (tracklista):

1. "Stały ląd"

2. "Zew krwi"

3. "Drań"

4. "Alarm"

5. "Możesz być"

6. "Gdzie poniesie wiatr"

7. "7 minut"

8. "Uwolnić siebie"

9. "Blockout"

10. "Altius".

Kim jest Robert Cichy?

Gitarzysta, wokalista, kompozytor, producent w 2019 r. zdobył dwie statuetki Fryderyka za swój pierwszy solowy album "Smack" w kategoriach: płyta roku country/blues oraz produkcja muzyczna country/blues. Kapituła nagrody doceniła eksperymentalne podejście Cichego do brzmienia gitary i wniesienie nowoczesności do bluesa i country.

W 2019 roku Cichy został również laureatem konkursu radiowej Trójki i Męskiego Grania - zdobył blisko 10 tys. głosów publiczności, co zapewniło mu dołączenie do line-up'u koncertowego na trasie MG, a także teledysk od Papaya Young Directors.

Robert Cichy stał na czele zespołów Chilli oraz June. Współpracował z Anią Dąbrowską, Urszulą Dudziak, Michałem Urbaniakiem czy Anią Rusowicz. Komponował dla Piotra Zioły, nagrywał dla Julii Pietruchy.

W nagraniach drugiego albumu "Dirty Sun" (2021) gościnnie wsparli go m.in. Rahim, Mrozu, Sosnowski i Kasai. Pod koniec 2022 r. Cichy wypuścił eksperymentalne wydawnictwo "3 & remixed". Jest to płyta będąca głównie remiksami wybranych utworów z dwóch autorskich płyt; zawiera także trzy nowe utwory.

W lipcu 2024 r. premierę miało przygotowane przez Narodowe Centrum Kultury specjalne wydawnictwo "Spacer po Warszawie", na którym Robertowi Cichemu (pełnił funkcję dyrektora artystycznego, autora muzyki i producenta) towarzyszyli zaproszeni goście: Robert Gawliński, Ania Dąbrowska, Baranovski, Barbara Wrońska, Natalia Nykiel, Kev Fox, Piotr Zioła, Karolina Czarnecka, Ugorna i Magda Dubrowska (Nanga). Pełny skład tego projektu pojawił się podczas koncertu Męskiego Grania 2024 w Warszawie.

