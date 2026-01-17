O tym, że Robbie Williams szykuje się do wydania swojej 13. płyty, artysta informował w połowie września 2025 roku. Album "Britpop" miał zadebiutować 10 października, jednak przełożono jego premierę na 6 lutego. Jak później tłumaczył piosenkarz, nie chciał, aby jego wyczekiwana płyta konkurowała z 12. albumem Taylor Swift "The Life Of A Showgirl".

"Udajemy, że nie chodzi o Taylor Swift, ale tak właśnie jest. Nie da się z nią konkurować" - powiedział londyńskiej publiczności podczas jednego z występów Williams.

Robbie Williams stracił cierpliwość. "To trwa już zbyt długo"

Mimo że do lutowej daty pozostały niespełna trzy tygodnie, piosenkarz stracił cierpliwość i postawił na efekt zaskoczenia. 16 stycznia udostępnił płytę słuchaczom na platformach streamingowych. "Moi drodzy, to trwa już zbyt długo. Postanowiłem, że nastąpi to teraz, zaraz. Minęły wieki, zaczynamy" - skomentował premierę płyty w instagramowym nagraniu.

"Chciałem stworzyć album, który tak naprawdę powinienem był wydać po odejściu z Take That w 1995 roku. To był szczyt britpopu - złota era brytyjskiej muzyki. Jest bardziej podniosły niż moje dotychczasowe płyty. Jestem bardzo dumny z tego materiału" - przyznał w oficjalnym komunikacie piosenkarz.

Płyta pełna jest gitarowego i energetycznego brzmienia. Okładka albumu przedstawia Williamsa w charakterystycznym czerwonym dresie, w którym wystąpił na festiwalu Glastonbury w 1995 roku, co podkreśla nostalgiczny charakter projektu.

Pierwszym singlem był utwór "Rocket", w którym wokalistę wsparł gitarzysta Tony Iommi, legenda metalowej grupy Black Sabbath.

Przypomnijmy, że Robbie na początku września 2025 r. po raz kolejny wystąpił w Polsce. Koncert odbył się w Tauron Arenie Kraków.

