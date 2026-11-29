Sylwester z Dwójką w tym roku odbędzie się przed Spodkiem w Katowicach. Zagraniczną gwiazdą imprezy został ogłoszony Robbie Williams.

Przypomnijmy, że wokalista ma na koncie 16 solowych płyt, które dotarły na szczyt brytyjskiej listy bestsellerów. W styczniu za sprawą albumu "Britpop" Robbie pobił rekord należący wcześniej do The Beatles.

Robbie Williams gwiazdą Sylwestra z Dwójką

"Brytyjski wokalista słynie nie tylko z charakterystycznego głosu, lecz także z niezwykłej charyzmy i widowiskowych koncertów. Jego repertuar łączy energetyczne utwory pop-rockowe, taneczne hity i ballady, które na stałe zapisały się w historii muzyki popularnej" - podkreśla TVP.

Do największych przebojów byłego wokalisty Take That należą m.in. "Feel", "Angels", "Rock DJ", "Supreme", "Let Me Entertain You", "She's the One", "Millennium" i "Come Undone".

Na sylwestrze w Katowicach wystąpią również m.in. Maryla Rodowicz, Doda, Justyna Steczkowska, Kayah, Andrzej Rybiński oraz zespoły Piersi i Wanda i Banda.