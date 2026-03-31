Rihanna ma na swoim koncie osiem albumów studyjnych, masę prestiżowych nagród, kultowych hitów, tras koncertowych i współprac. 28 stycznia 2016 roku wydała krążek "ANTI", który stał się dla fanów wokalistki pozycją obowiązkową na wielu playlistach. Na płycie, wśród wielu innych hitów, znalazł się singiel "Kiss It Better", który podbił internet za sprawą sensualnego wideo - teledysk oczarował fanów prostotą i linearnym przesłaniem.

Rihanna wydała "ANTI" w 2016 roku. Od tamtego czasu jej rodzina znacznie się powiększyła

"Good Girl Gone Bad", "Unapologetic" i "Talk That Talk" to tylko kilka z wielu kultowych krążków Rihanny. Artystka promowała swoje albumy podczas trwania wielu tras koncertowych, a ostatnimi czasy, pomijając oczywiście głośny występ na Super Bowl w 2023 roku, karierę muzyczną odstawia na dalszy plan. Zanim Rihanna skupiła się na promowaniu swojej marki "Fenty Beauty", była też piosenkarką, o czym co jakiś czas żartuje w swoich social mediach.

Przypomnijmy, iż wokalistka jest matką trójki dzieci - na świecie pojawił się syn RZA (3 lata), Riot (2 lata) oraz córka Rocki Irish Mayers (przyszła na świat 13 września 2025 roku).

Choć swój ostatni album Rihanna wydała w 2016 roku, nadzieje na jej kolejny ruch w muzyce nie gasną. "ANTI", bo tak właśnie artystka zatytułowała krążek, jest po dziś dzień uznawany za jeden z lepszych albumów w karierze piosenkarki. Uważają tak nie tylko fani Rihanny, ale i ona sama - w wywiadach wielokrotnie podkreślała, że następca "ANTI" musi zostać skrupulatnie dopracowany, aby mógł dorównać poprzednikowi. "Work", "Kiss It Better", "Love on the Brain" i "Needed Me" to tylko kilka kawałków z ósmej płyty wokalistki, które na stałe zapisały się jako kultowe w dyskografii barbadoskiej artystki oraz popkulturze XXI wieku.

"Tęsknie za tymi czasami", "Mamuśka, wracaj do muzyki!", "Ja już straciłam nadzieję, ale przynajmniej mogę słuchać jej starych utworów", "Wierzymy w twój powrót, Riri!" - piszą w serwisie X internauci.

