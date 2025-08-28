Rihanna ma na swoim koncie osiem albumów studyjnych, masę prestiżowych nagród, kultowych hitów, tras koncertowych i współprac. 28 stycznia 2016 roku wydała krążek "ANTI", który stał się dla fanów wokalistki pozycją obowiązkową na wielu playlistach. Ci od lat czekają na kolejny ruch artystki, a w sieci pojawiły się nawet informacje, iż piosenkarka ma w zanadrzu nie jeden, a dwa albumy - jeden popowy, zaś drugi utrzymany w stylistyce reggae.

Rihanna świętuje wyjątkową rocznicę. "Chyba nie daliście się na to nabrać"

Rihanna stworzyła popularną markę kosmetyków Fenty Beauty, a także własną markę bielizny sygnowaną zwrotem Savage X Fenty, gdzie ciałopozytywność i różnorodność odgrywają główne role. Fani żartują, iż Rihanna prawdopodobnie zapomniała o muzyce i miejscu, w którym znajduje się studio nagraniowe. Wczoraj, 27 sierpnia, wokalistka znowu rozgrzała internet, zapowiadając nowy projekt.

Ze względu na fakt, iż 29 sierpnia 2025 roku minie dokładnie dwadzieścia lat od wydania debiutanckiego albumu Barbadoski, "Music of the Sun", Rihanna zdecydowała się na świętowanie dwudziestolecia pracy artystycznej. Czy chodzi o nową muzykę? Nie - już niedługo ma jednak wystartować sprzedaż nowego, muzycznego merchu artystki na jej oficjalnej stronie internetowej.

"Ona robi wszystko inne, żeby nie pracować", "Chyba nie daliście się na to nabrać", "To było wiadome, że nie chodzi o nową muzykę", "Jesteś nudna", "Nic nowego", "Człowiek niby wiedział, a jednak się łudził", "Znowu mnie zawiodła" - komentują internauci w serwisie X.

Choć swój ostatni album Rihanna wydała w 2016 roku, nadzieje na jej kolejny ruch w muzyce nie gasną. "ANTI", bo tak właśnie artystka zatytułowała krążek, jest po dziś dzień uznawany za jeden z lepszych albumów w karierze piosenkarki. Uważają tak nie tylko fani Rihanny, ale i ona sama - w wywiadach wielokrotnie podkreślała, że następca "ANTI" musi zostać skrupulatnie dopracowany, aby mógł dorównać poprzednikowi. "Work", "Kiss It Better", "Love on the Brain" i "Needed Me" to tylko kilka kawałków z ósmej płyty wokalistki, które na stałe zapisały się jako kultowe w dyskografii barbadoskiej artystki.

