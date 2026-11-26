Rihanna opublikowała w mediach społecznościowych wideo, za sprawą którego pokazała kulisy nagrań kampanii świątecznej jej osobistej marki Fenty Beauty. Okazuje się, że gwiazda zabrała do pracy dzieci, które wychowuje wspólnie z ukochanym A$AP Rockym. Razem z pociechami spędziła kilka godzin na planie, a urocze kadry niedługo wylądują w oficjalnej reklamie firmy.

RZA, Riot i Rocki ubrani zostali w identyczne piżamy w świąteczne wzory. Na podobną stylizację postawiła też znana mama. Na nagraniu, opublikowanym przez 38-latkę widać, jak za kulisami dzieciaki były nieposkromione. Rocki próbowała ukraść mikrofon, a Riot udowodnił, że twórcy filmów o Spider Manie powinni rozważyć go do kolejnej roli. Szaleństwa pociech wokalistki okraszone zostały świąteczną muzyką.

Rihanna ze swoimi dziećmi na planie kampanii świątecznej Instagram @badgalriri materiał zewnętrzny

Fani zachwycili się uroczymi kadrami Rihanny z dziećmi. "Są tak piękne, zupełnie jak ich mama"

"Za kulisami z prawdziwymi prezentami" - napisała Rihanna, publikując klip. Wideo wywołało niemałe poruszenie na Instagramie, gromadząc dziesiątki tysięcy komentarzy. Fani artystki nie tylko życzyli rodzinie wesołych świąt, zauważając, że kadry z dzieciakami są bardzo urocze. Zwrócili też uwagę na podobieństwo rodzeństwa do słynnej mamy.

"Riri stworzyła trzy kopie siebie i świetnie się z nimi bawi", "To jest taaakie słodkie", "Ona jest tak zżyta ze swoimi dziećmi - uwielbiam to", "Macierzyństwo wygląda tak dobrze na Rihannie", "Zrobiła kopiuj i wklej z tymi dziećmi", "Są tak pięknym miksem obojga rodziców", "Wesołych, rodzinnych świąt!", "Dzieciaki są tak piękne, zupełnie jak ich mama", "Oni w swoich świątecznych piżamkach to najsłodsza rzecz na świecie", "Królewska rodzina" - czytamy.

Fani Rihanny wciąż upominają się o nową muzykę. Od ostatniego krążka minęło 10 lat. "Wydaje już wszystko poza albumem"

Choć większość internautów zachwyciła się przygotowaniami do świątecznej kampanii Rihanny, niektórzy przypomnieli, że artystka "powinna" zająć się muzyką. Ostatni wydany przez nią krążek - "ANTI" - ukazał się bowiem w 2016 r. Ich zdaniem oczekiwanie 10 lat na kolejny album to zdecydowanie zbyt długo - o czym wyraźnie dali znać w komentarzach. "Rocki zdecydowanie próbuje ci powiedzieć: R9", "Rihanna wydaje już wszystko poza albumem", "Bycie mamą jest jednak ważniejsze niż muzyka", "Zobaczcie, jak próbuje odciągnąć naszą uwagę słodkimi dzieciakami. Wciąż chcemy album!" - czytamy.

Tego typu wpisy bardzo często pojawiają się pod postami piosenkarki - w szczególności tymi, które nie dotyczą jej muzycznej twórczości. Fani zaczynają coraz bardziej się niecierpliwić i często rzucają humorystyczne komentarze na temat kolejnych ciąż gwiazdy, które rzekomo odciągają ją od pracy w studiu.