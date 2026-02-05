Rihanna i A$AP Rocky od lat są szczęśliwą parą. Mają jedną tajemnicę

W programie "Celebrity Substitute", w którym dzieci zadają gwiazdom bezpośrednie pytania, jedno z nich poruszyło temat relacji Rocky'ego z Rihanną. Jeden z uczestników wprost zapytał A$AP, czy para zdecydowała się na ślub.

"To ciekawe pytanie, które zadałeś" - odpowiedział raper, wyraźnie unikając konkretu. Chwilę później dodał z uśmiechem: "Chciałbyś Rihannę? No cóż, dziś masz mnie. Dzisiaj trafiłeś na mnie". Fragment nagrania błyskawicznie obiegł media społecznościowe, a fani zaczęli spekulować, czy para już wzięła ślub, czy nadal świadomie trzyma ten temat w tajemnicy.

Od przyjaciół do rodziny - historia miłości Rihanny i A$AP Rocky'ego

Historia ich relacji sięga 2012 roku, gdy po raz pierwszy współpracowali muzycznie. Przez długi czas łączyła ich bliska przyjaźń, która z czasem przerodziła się w związek. Oficjalnie potwierdzili go w 2020 roku.

Kolejne lata przyniosły szybkie zmiany w życiu prywatnym artystów. W maju 2022 roku urodził się ich syn RZA, w sierpniu 2023 na świat przyszedł Riot Rose, a we wrześniu 2025 roku para powitała córkę Rocki Irish. Jak podawały amerykańskie media, Rihanna od dawna marzyła o dziewczynce i po narodzinach trzeciego dziecka była niezwykle szczęśliwa. Bliscy wokalistki mówili wprost, że rodzina stała się dla niej absolutnym priorytetem.

Muzyka obecna od pierwszych dni

Rocky w programie zdradził również, jak wygląda codzienność w ich domu. "Puszczam dzieciom różne gatunki. Od starego Michaela Jacksona, przez psychodeliczne brzmienia, po The Beatlesów. Dużo reggae. U nas w domu cały czas jest muzyka i jest bardzo różnorodnie". Rihanna wcześniej podkreślała w wywiadach, że do związku podeszli bardzo świadomie. "Znamy się od lat. Widzieliśmy się w różnych relacjach i wiedzieliśmy, że możemy sobie nawzajem bardzo zaszkodzić. Dlatego zaczęliśmy ostrożnie".

Razem na dobre i na złe

Jednym z najbardziej komentowanych momentów ich relacji był głośny proces Rocky'ego w 2025 roku. Rihanna niemal codziennie pojawiała się w sądzie, okazując partnerowi wsparcie. Po ogłoszeniu uniewinnienia raper od razu pobiegł w jej stronę, by ją uściskać.

Niedługo później świętowali kolejny sukces. Album "Don't Be Dumb" zadebiutował na pierwszym miejscu listy Billboard 200.

"Piszę tylko po to, żebyście wiedzieli, że mój facet i ojciec moich dzieci ma numer jeden na liście albumów!" - ogłosiła Rihanna w mediach społecznościowych. Sam artysta podkreślał, jak wiele dla niego znaczy jej obecność. "Wsparcie rodziny i partnerki to dla mnie wszystko. To naprawdę ogromna rzecz".

Choć Rocky niejednokrotnie nazywał Rihannę swoją żoną ze sceny, a w jednym z teledysków symbolicznie odegrali ceremonię ślubną, para nigdy nie potwierdziła, że formalnie zawarła małżeństwo.

