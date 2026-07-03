Ricky Martin karierę zaczął już jako dziecko - w wieku 5 lat pracował jako model, występował w spektaklach, reklamach i śpiewał w chórze kościelnym. Jako zaledwie 13-latek dołączył do boysbandu Menudo. To przyniosło mu sławę w Ameryce Południowej i Łacińskiej.

Po przeniesieniu się z Portoryko do Nowego Jorku w 1990 roku nagrał pierwszy solowy album hiszpańskojęzyczny "Ricky Martin". Debiutancki album sprzedał się w ilości ponad pół miliona egzemplarzy, a pochodzące z niego single "Fuego Contra Fuego" i "El Amor De Mi Vida" trafiły na szczyty list przebojów.

Pierwszą płytę w języku angielskim wydał dopiero dziewięć lat później. Premiera albumu poprzedzona była wydaniem singla "Livin' la Vida Loca". Utwór trafił na 1. miejsce list przebojów w 24 krajach na całym świecie. W samych Stanach Zjednoczonych płyta okupowała jednocześnie pierwsze miejsca na liście "Billboardu". To był przełomowy krok, który poskutkował światową trasą i występami na Grammy Awards, MTV Awards czy Brit Awards.

Obecnie Ricky Martin ma na koncie 10 albumów studyjnych, a dyskografię zamyka "A quien quiera escuchar" z 2015 roku. W 2022 roku wydał EP-kę "Play". W ostatnich latach podzielił się też z fanami singlami "Lluvia" czy "Vuelve".

Ricky Martin w Polsce. Co działo się w Krakowie?

"Ricky Martin, najważniejsza postać muzyki latynoskiej, wystąpi w Polsce! To wyjątkowe wydarzenie będzie okazją, by doświadczyć koncertu artysty, który od ponad trzech dekad wyznacza standardy światowego popu i latynoskiego brzmienia, łącząc widowiskowość, perfekcyjny warsztat i niepowtarzalną energię sceniczną" - pisał przed wydarzeniem organizator, Live Nation Polska.

Do tej pory Ricky Martin w Polsce wystąpił dwukrotnie - w 2003 r. w sopockiej Operze Leśnej oraz w Ergo Arenie (Gdańsk/Sopot) w 2018 r. Teraz, 2 lipca, pojawił się w krakowskiej Tauron Arenie.

Ricky Martin w Krakowie (2 lipca 2026) Zobacz galerię + 15

Koncert Martina poprzedził set DJ Leewaya, który zaproponował zebranym w arenie set pełen przebojów z ostatnich lat. Z kolei latynoski wokalista rozpoczął swój występ od hitów "Pegate" i "Maria". Później fani dostali zarówno i latynoskie utwory do tańca, jak i ballady, a na scenie stale towarzyszyli mu tancerze i tancerki.

Niespodziewanym momentem było wykonanie "Nobody Wants To Be Lonely", kiedy to na ekranach pojawiło się specjalne nagranie z Christiną Aguilerą, która wyśpiewa swoje wersy utworu. Zwieńczeniem wieczoru były "Livin' La Vida Loca" i "The Cup of Life".



