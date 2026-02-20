"Ricky Martin, najważniejsza postać muzyki latynoskiej, wystąpi w Polsce! To wyjątkowe wydarzenie będzie okazją, by doświadczyć koncertu artysty, który od ponad trzech dekad wyznacza standardy światowego popu i latynoskiego brzmienia, łącząc widowiskowość, perfekcyjny warsztat i niepowtarzalną energię sceniczną" - czytamy w ogłoszeniu od Live Nation Polska.

Koncert latynoskiego gwiazdora odbędzie się 2 lipca w Tauron Arenie Kraków. Artist pre-sale ruszy 23 lutego (godz. 10:00), a przedsprzedaż Ticketmaster 24 lutego (godz. 11:00). Bilety do regularnej sprzedaży trafią 25 lutego (godz. 11:00).

Dwukrotny zdobywca Grammy ma w kolekcji imponując liczbę nagród, a także blisko 100 platynowych płyt. Na całym świecie sprzedał ponad 95 mln egzemplarzy swoich albumów, a na jego koncerty przychodzą tłumy fanów.

Ricky Martin przypomniał o sobie podczas Super Bowl

Wokalista rodem z Portoryko przypomniał o sobie szerokiej publiczności (ponad 120 mln przed telewizorami) występem podczas Super Bowl LX Halftime Show u boku Bad Bunny'ego. "Pełna emocji, latynoskiej energii i scenicznej charyzmy odsłona Ricky'ego Martina ponownie potwierdziła jego status światowej gwiazdy" - podkreśla Live Nation.

