Choć wieści o powstającym filmie biograficznym ikony popu lat 90. i 2000. pojawiły się w mediach już miesiąc temu, okazuje się, że na obsadzenie głównej roli trzeba będzie jeszcze poczekać. Reżyser, Jon M. Chu (znany m.in. z z kinowego hitu "Wicked" z Arianą Grande) nie rozpoczął nawet poszukiwań odpowiedniej aktorki. Twórca podkreśla, że ma zupełnie inne priorytety - zależy mu na jak najdokładniejszym opracowaniu fabuły. Fani Britney Spears zmuszeni są więc uzbroić się w cierpliwość w oczekiwaniu na ogłoszenie kluczowego nazwiska.

Powstaje film biograficzny o Britney Spears. Czego dowiadujemy się od scenarzystki i reżysera?

Scenariuszem filmu o słynnej piosenkarce zajmuje się Liz Meriwether, pisząc go na podstawie książki "Kobieta, którą jestem" wydanej w 2023 r. Wydawnictwo pojawiło się na rynku dwa lata po tym, jak autorka hitu "Toxic" odzyskała wolność, gdyż zniesiono obowiązującą ją kuratelę. Przez wiele lat to ojciec artystki sprawował władzę nad jej finansami, karierą, a nawet życiem prywatnym. Na papier gwiazda przelała więc niezwykle szczerą opowieść o swojej drodze na sam szczyt, ale też o minusach bycia popularną i o nieustannym dążeniu do niezależności.

Projekt powstaje dla studia Universal Pictures, a producentem jest Marc Platt. Prawa do historii Spears zostały przez nich nabyte w sierpniu 2024 r. i od tamtej pory twórcy wciąż zgłębiają skomplikowany życiorys Księżniczki Popu. Meriwether stworzyła nawet specjalną playlistę, która ma pomóc jej odtworzyć klimat czasów największej świetności wokalistki. Scenarzystka jednocześnie przyznaje, że praca nad projektem od kilku lat jest dla niej "doświadczeniem innym i wyzwalającym".

Reżyser w najnowszym wywiadzie również wspomniał o sentymentalnych powrotach do starszych hitów Britney Spears. Zapytany o ulubione piosenki wskazał oczywiste "...Baby One More Time", ale też nie zapomniał o wczesnych kawałkach, takich jak "Soda Pop" i "E-Mail My Heart", których - jak ujawnił - słucha razem ze swoimi dziećmi, zaczynając zaznajamianie ich z twórczością artystki.

Reżyser biografii Britney Spears nie wybrał jeszcze odtwórczyni głównej roli. Ma inne priorytety niż wybór aktorki

Chu miał już okazję zapoznać się z fragmentami scenariusza i nie kryje entuzjazmu pracą wykonaną przez Meriwether. "To jest niesamowite, głębokie i piękne" - powiedział w rozmowie z Variety. W wywiadzie zaznaczył także, że obecnie spływają do niego setki propozycji od przyszłych kandydatek do głównej roli w biografii.

Reżyser nie zamierza jeszcze zajmować się wyborem aktorki. Choć każdego dnia mają spływać do niego setki nagrań od aktorek z całego świata, zainteresowanych rolą Spears, chce najpierw skupić się na samej historii. Gdy fabuła zostanie doskonale dopracowana, dopiero wtedy rozpocznie castingi.