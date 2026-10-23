Oficjalny start Qobuz w Polsce ogłoszono 23 października podczas inauguracji 28. edycji wystawy Audio Video Show w Warszawie. Polska została 27. rynkiem, na którym działa platforma założona we Francji w 2007 roku.

W swojej ofercie nowy gracz eksponuje przede wszystkim lepszy sposób słuchania i odkrywania nagrań - bezstratny dźwięk, playlisty układane przez ekspertów, materiały pozwalające lepiej poznać wykonawców. Argumentem mającym przekonać słuchaczy do zmiany serwisu jest nie tylko brzmienie, lecz także dostęp do informacji o nagraniach. Qobuz publikuje specjalne materiały redakcyjne i udostępnia cyfrowe książeczki do albumów.

"Nie chodzi wyłącznie o słuchanie muzyki. Dostajesz pełne doświadczenie. Możesz dowiedzieć się wszystkiego, co cię interesuje: o artyście, albumie, poszczególnych utworach. To rzeczy, na których wiele osób się nie skupia" - tłumaczy Georges Fornay, zastępca dyrektora generalnego platformy, w rozmowie z Interią Muzyka.

Zaznacza przy tym, że pozyskiwanie dodatkowych materiałów nie zawsze jest proste. Jak relacjonuje, platforma zabiega u wytwórni o książeczki do płyt, bo część jej odbiorców oczekuje również tego elementu obcowania z albumem: "Najłatwiej byłoby po prostu udostępnić streaming i zapomnieć o jakości całego doświadczenia. Tymczasem słuchacze muzyki klasycznej, jazzu czy klasycznego rocka chcą mieć dostęp również do takich rzeczy" - dodaje.

Qobuz powalczy o słuchaczy największych konkurentów?

Qobuz wchodzi do Polski z katalogiem obejmującym ponad 100 milionów utworów dostępnych bez reklam. Wszystkie abonamenty zapewniają bezstratny dźwięk - od jakości CD po Hi-Res, z parametrami sięgającymi 24 bitów i 192 kHz. Dostęp do najwyższych parametrów nie wymaga dopłaty za osobny pakiet.

To jednak nie tylko oferta dla osób porównujących parametry nagrań. Qobuz podkreśla rolę redaktorów muzycznych, którzy wybierają polecane albumy i przygotowują playlisty. Serwis publikuje też recenzje, wywiady i biografie artystów, stawiając na odkrywanie muzyki z dodatkowym kontekstem.

Qobuz, choć wchodzi na ten sam rynek co Spotify, ale nie zamierza kopiować strategii masowych serwisów. W rozmowie z Interią Muzyka, Fornay otwarcie przyznaje, że firma celuje w konkretną grupę odbiorców:

Jeżeli jesteś bardziej ciekawy, chcesz spojrzeć na muzykę inaczej i doceniasz cały ten pakiet - jakość, metadane, świadome podejście - przychodzisz do nas - tłumaczy.

Jak wyjaśnia, platforma idealnie sprawdzi się przede wszystkim dla audiofilów, muzycznych entuzjastów i świadomych kolekcjonerów.

Polska premiera z lokalną ofertą

Francuska platforma przygotowała polskojęzyczną wersję serwisu i lokalne treści redakcyjne. Jak podaje firma, na premierę przetłumaczono co najmniej 70 artykułów oraz 4000 międzynarodowych playlist. Powstało również 20 autorskich zestawień dla polskich słuchaczy, poświęconych m.in. rodzimemu rapowi, popowi, jazzowi i elektronice.

Fornay zapewnia, że lokalna oferta nie ma być wyłącznie przeniesieniem francuskich pomysłów na kolejny rynek. Za jej rozwój odpowiadają osoby związane zarówno z Polską, jak i Francją: "Będziemy stopniowo rozwijać tę ofertę, naprawdę zależy nam na lokalnym charakterze, na uwzględnieniu miejscowego gustu, żeby odpowiadać na potrzeby polskich słuchaczy" - zapowiada.

Gorges Fornay materiały prasowe

Ile kosztuje subskrypcja Qobuz?

Podstawowy abonament Studio Solo kosztuje 29,99 zł miesięcznie. W planie rocznym cena w przeliczeniu na miesiąc wynosi 24,99 zł. Studenci mogą korzystać z pakietu Studio Student za 11,99 zł miesięcznie.

Dla dwóch osób z jednego gospodarstwa domowego przygotowano Studio Duo za 39,99 zł miesięcznie lub równowartość 34,99 zł miesięcznie w planie rocznym. Studio Family, obejmujące maksymalnie sześć osób mieszkających razem, kosztuje odpowiednio 44,99 zł lub równowartość 39,99 zł miesięcznie przy wyborze planu rocznego.

Odejście od AI i pieniądze dla twórców

Qobuz zapisał swoje podejście do sztucznej inteligencji w specjalnej Karcie AI¹. Zgodnie z jej założeniami za redakcyjny wybór albumów i układanie playlist odpowiadają ludzie. Firma deklaruje również wykrywanie nagrań generowanych przez AI oraz prób manipulowania liczbą odsłuchów. Oznaczenia takich treści mają pomóc użytkownikom świadomie wybierać, czego słuchają.

W rozmowie z Interią Muzyka Fornay zwrócił uwagę na praktykę łączenia masowo generowanych nagrań ze sztucznym nabijaniem odsłuchów: "System wynagrodzeń opiera się na udziale w ogólnej liczbie odtworzeń. Jeśli ktoś tworzy fikcyjną wytwórnię, a następnie generuje sztuczne odsłuchy za pomocą botów, otrzymuje pieniądze, które w przeciwnym razie trafiłyby do prawdziwych artystów".

Platforma chce wyróżniać się także jawnością rozliczeń. W marcu 2025 roku opublikowała zweryfikowaną przez niezależną firmę średnią wartość tantiem przypadających na odtworzenie: 0,01802 euro, czyli 18,02 euro za tysiąc odsłuchów. Wyliczenie dotyczyło dwunastu miesięcy zakończonych 31 marca 2024 roku i obejmowało należności dla wytwórni oraz wydawców muzycznych.

"Chcemy muzyki tworzonej przez ludzi dla ludzi. Myślę, że to zdanie mówi wszystko. Właśnie do tego dążymy" - podkreśla Georges Fornay.

Jak na tym tle wypada Spotify? Według raportu Duetti "2024 Music Economics Report" tysiąc odtworzeń przynosiło średnio około 3 dolarów przychodów z praw do nagrań w analizowanej grupie niezależnych artystów i właścicieli tych praw. Spotify zakwestionowało zarówno liczby, jak i interpretację raportu, podkreślając, że nie rozlicza muzyki według stałego cennika za pojedynczy odsłuch, a według udziału w odtworzeniach. Z dostępnych w sieci informacji, stawki te wahają się jednak pomiędzy 3 a 5 dolarów za tysiąc odtworzeń.

Czy Qobuz przekona polskich użytkowników do zmiany streamingowych przyzwyczajeń?

Jeżeli chcesz doświadczyć muzyki inaczej, odkrywać artystów w inny sposób i jesteś wrażliwy na jakość dźwięku, po prostu nas wypróbuj. Posłuchaj na odpowiednim sprzęcie, bo to również jest pewna bariera - przyznaje Georges Fornay.



