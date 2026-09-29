Reni Jusis naprawdę ma na imię Renata

Wokalistka nigdy nie ukrywała, że w dokumentach figuruje jako Renata Jusis. Skąd więc wzięło się "Reni"?

Okazuje się, że nie wymyśliła go wytwórnia ani specjalista od wizerunku. Wszystko zaczęło się w domu rodzinnym.

"Nazwisko jest autentyczne, mój tato pochodzi z Litwy. Imię jest skrótem od 'renifera'. Tak nazywali mnie rodzice, przekręcając moje prawdziwe imię - Renata" - wyjaśniała w rozmowie z "Vivą!".

Co ciekawe, już w wywiadzie z 1998 roku Jusis opowiadała, że początkowo nazywano ją "Reniferem", a później przezwisko skróciło się właśnie do "Reni".

Ostatecznie więc sceniczne "Reni Jusis" powstało właściwie samo. Jedna część pochodzi z rodzinnego przezwiska, druga jest jej prawdziwym nazwiskiem.

Po latach nadal występuje jako Reni Jusis

Imię, które zaczęło się od domowego żartu, towarzyszy jej przez całą karierę. Pod nim w 1998 roku wydała "Zakręconą", a później kolejne płyty i przeboje.

Także w 2026 roku artystka pozostaje aktywna muzycznie. W maju zaprezentowała nowy singiel "Kiecka", a latem pojawiała się również za konsoletą podczas DJ setów.

Po niemal trzech dekadach od debiutu trudno już wyobrazić sobie polską scenę bez nazwiska "Reni Jusis". Tym bardziej zaskakuje, że jeden z najbardziej rozpoznawalnych "pseudonimów" polskiego show-biznesu właściwie nigdy pseudonimem nie był.



