Reni Jusis wyznała prawdę o swoim imieniu. To był rodzinny żart

Karolina Kopeć

Karolina Kopeć

Reni Jusis od lat ma jedno z najbardziej charakterystycznych imion i nazwisk na polskiej scenie. Brzmi tak dobrze, że łatwo byłoby uwierzyć, iż zostało wymyślone specjalnie na potrzeby kariery. Tymczasem prawda jest zupełnie inna. Nazwisko wokalistki jest prawdziwe, a "Reni" przylgnęło do niej na długo przed pierwszym przebojem.

Reni Jusis, kobieta o blond włosach w jasnym neonowo zielonym żakiecie, patrzy lekko w bok
Reni Jusis Pawel Wodzynski/Dzien Dobry TVN/East News Michal Wozniak/Dzien Dobry TVN/East NewsEast News

Reni Jusis naprawdę ma na imię Renata

Wokalistka nigdy nie ukrywała, że w dokumentach figuruje jako Renata Jusis. Skąd więc wzięło się "Reni"?

Okazuje się, że nie wymyśliła go wytwórnia ani specjalista od wizerunku. Wszystko zaczęło się w domu rodzinnym.

"Nazwisko jest autentyczne, mój tato pochodzi z Litwy. Imię jest skrótem od 'renifera'. Tak nazywali mnie rodzice, przekręcając moje prawdziwe imię - Renata" - wyjaśniała w rozmowie z "Vivą!".

Co ciekawe, już w wywiadzie z 1998 roku Jusis opowiadała, że początkowo nazywano ją "Reniferem", a później przezwisko skróciło się właśnie do "Reni".

Ostatecznie więc sceniczne "Reni Jusis" powstało właściwie samo. Jedna część pochodzi z rodzinnego przezwiska, druga jest jej prawdziwym nazwiskiem.

Po latach nadal występuje jako Reni Jusis

Imię, które zaczęło się od domowego żartu, towarzyszy jej przez całą karierę. Pod nim w 1998 roku wydała "Zakręconą", a później kolejne płyty i przeboje.

Także w 2026 roku artystka pozostaje aktywna muzycznie. W maju zaprezentowała nowy singiel "Kiecka", a latem pojawiała się również za konsoletą podczas DJ setów.

Po niemal trzech dekadach od debiutu trudno już wyobrazić sobie polską scenę bez nazwiska "Reni Jusis". Tym bardziej zaskakuje, że jeden z najbardziej rozpoznawalnych "pseudonimów" polskiego show-biznesu właściwie nigdy pseudonimem nie był.

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