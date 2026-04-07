W programie "Mówię Wam" w TVN7 Renata Dąbkowska zaśpiewała wielki przebój "Twoja lawa", który nagrała z grupą Sixteen. W rozmowie z prowadzącym Mateuszem Hładkim ujawniła, że w sezonie zagra kilka koncertów plenerowych.

"Spełniam swoje marzenia, swoje plany, swoje pomysły, myślę o tym, żeby zagrać jeszcze przynajmniej jedną płytę w moim życiu" - zdradziła nieco zapomniana wokalistka, występując na scenie na ulicy Marszałkowskiej w Warszawie.

Kim jest Renata Dąbkowska?

Urodzona 31 lipca 1972 roku Renata Dąbkowska swoją profesjonalną przygodę z muzyką rozpoczęła w grupie Dystans. Od 1997 roku związana była natomiast z formacją Sixteen, którą tworzyła m.in. ze swoim ówczesnym mężem Grzegorzem Klocem i Olgą Pruszkowską.

Grupa szybko trafiła w gusta Polaków. W 1997 roku ukazała się płyta "Lawa", skąd pochodziły takie przeboje jak: "Spadające myśli" i "Twoja lawa". Płyta sprzedała się w nakładzie ponad 120 tys. egzemplarzy, a zespół nagrodzono nominacją do Fryderyka za najlepszy debiut.

Gigantyczna popularność, jaką w tym czasie cieszyła się formacja, doprowadziła do tego, że zespół pojechał na Eurowizję 1998 do Wielkiej Brytanii z piosenką "To takie proste" z debiutanckiego albumu. Ostatecznie Sixteen zajął dopiero 17. miejsce i był to początek końca - po powrocie z Wysp Dąbkowska rozwiodła się z Grzegorzem Klocem.

Byłych kolegów nazwała "sektą"

"Byli radośni, chociaż jakby odrobinę dziwni. Zaskoczyli mnie tym, że co chwila mówili o Bogu, a przed próbą odmówili zbiorową modlitwę, trzymając się za ręce. Z drugiej strony, wtedy szukałam pocieszenia, wsparcia i przyjaźni, więc imponowała mi ich postawa pełna otwartości i chęci niesienia pomocy. Szybko zaczęłam dostrzegać, jakie tam panują relacje i zależności. Zorientowałam się, że ich słabość i wiara były perfidnie wykorzystywane przez jedną osobę. Spokojnie mogę tu użyć słowa "sekta", której mózgiem była Olga Pruszkowska" - mówiła po latach Renata Dąbkowska w rozmowie z "Galą".

Nieco ponad miesiąc po występie na Eurowizji podczas rodzinnego urlopu w Słowenii zmarł główny kompozytor Sixteen, gitarzysta Jarosław Pruszkowski (wcześniej muzyk Bajmu), prywatnie mąż Olgi Pruszkowskiej. Później Olga poślubiła Grzegorza Kloca, jednak zespół bez Dąbkowskiej - początkowo jako Seventeen, potem Seventeen-Sixteen - nie odzyskał już dawnej popularności, a dwie płyty przeszły niemal bez echa.

Z kolei Renata Dąbkowska na własny rachunek wydała solowe albumy "Jedna na cały świat" (1999) i "Bo taka jest" (2004). Piosenka "Czasami (zbiera się na burzę") (w teledysku wystąpił Agustin Egurrola, obecnie juror "Mam talent") zdobyła nagrodę publiczności na Festiwalu w Opolu w 1999 roku.

W 2015 roku wraz z Arkiem Nawrockim, Przemkiem Knopikiem i Darkiem Marcinkiewiczem reaktywowała swój pierwotny projekt Dystans. Od tego czasu sporadycznie pojawia się w mediach.

