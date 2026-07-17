Rekordowy wynik w historii internetu. Znamy ostateczną kwotę zbiórki Diss na raka Łatwoganga i Bedoesa 2115

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Fundacja Cancer Fighters oficjalnie podsumowała największą zbiórkę charytatywną w historii polskiego internetu. Akcja "Diss na raka", zainicjowana przez Bedoesa 2115 i Łatwoganga, zakończyła się absolutnym sukcesem, a organizacja wkracza właśnie w kolejny etap działań, powołując specjalną Radę Ekspercką do spraw sprawiedliwego podziału zebranych środków.

Fundacja Cancer Fighters podsumowała akcję „Diss na raka” Bedoesa 2115 i Łatwoganga. Zebrano 292 738 293,05 zł na leczenie onkologiczne.
Poznaliśmy wyniki akcji "Diss na raka"!Filip NaumienkoEast News

Inicjatywa, która poruszyła całą Polskę, swój początek miała w niezwykle osobistej historii. Raper Bedoes 2115, inspirowany walką z chorobą nowotworową w swoim najbliższym otoczeniu, nagrał wraz z 11-letnią Mają Mecan, pacjentką onkologiczną zmagającą się z trzecią wznową białaczki, utwór "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)". Piosenka, w której adresatem "dissu" nie był inny artysta, a sama choroba, zdobyła ogromną popularność w sieci.

Zobacz również:

Andrzej Kosmala i Marian Lichtman pozostają w sporze od kilku lat
Mocny temat

Wojna między menedżerem Krzysztofa Krawczyka a Marianem Lichtmanem trwa! "Tak naprawdę zazdrościłeś mu kariery"

Weronika Figiel
Weronika Figiel

Dziewięć dni bez przerwy

Prawdziwą lawinę wsparcia wywołało zaangażowanie popularnego twórcy internetowego, Piotra "Łatwogang" Garkowskiego. Influencer 17 kwietnia rozpoczął ekstremalny, dziewięciodniowy stream, podczas którego non-stop odtwarzał utwór Bedoesa, zachęcając jednocześnie widzów do wpłat na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Transmisja w rekordowym momencie oglądana była przez ponad 1,6 mln osób, stając się najpopularniejszym tego typu wydarzeniem w internecie, a do akcji przyłączały się kolejne gwiazdy takie jak Robert Lewandowski, Doda czy Mata. Po zakończeniu finałowej transmisji 26 kwietnia obaj twórcy wydali wspólne oświadczenie, w którym jasno odcięli się od przypisywania im głównych zasług za sukces zbiórki.

Ostateczna kwota rozliczona

Jak podała teraz Fundacja Cancer Fighters, zamykając proces rozliczania wszystkich wpływów z licytacji, wydarzeń oraz wpłat darczyńców, ostateczna kwota zbiórki wyniosła 292 738 293,05 zł. Środki od początku trafiają do osób chorujących onkologicznie oraz placówek medycznych, finansując koszty leczenia, rehabilitacji, zakupu nierefundowanych leków i sprzętu medycznego.

Wraz z zamknięciem zbiórki fundacja rozpoczyna kolejny, kluczowy etap działań, powołując do życia Radę Ekspercką akcji "Diss na raka". W jej skład weszli przedstawiciele środowiska medycznego, prawnicy oraz reprezentant pacjentów, którzy będą wspierać organizację przy podejmowaniu decyzji dotyczących największych, finansowanych z zebranych pieniędzy projektów.

"Otrzymaliśmy ogromny kredyt zaufania od setek tysięcy osób. Dziś naszym zadaniem jest zamienić go w dobrze przemyślane decyzje i działania, które będą służyć pacjentom przez wiele lat. Dlatego do współpracy zaprosiliśmy wybitnych ekspertów, którzy będą wspierać nas swoją wiedzą i doświadczeniem" - mówi Marek Kopyść, prezes Fundacji Cancer Fighters.

Organizacja zapowiada dalsze finansowanie leczenia i rehabilitacji pacjentów, a także realizację projektów wspierających rozwój polskiej onkologii, w tym konkretne inwestycje w szpitalach i klinikach. Wszystkie informacje o podejmowanych decyzjach oraz sposobie wydatkowania środków będą na bieżąco publikowane na dedykowanej stronie transparentności akcji.

20. edycja Audioriver: najbardziej roztańczony festiwal w Polsce INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze