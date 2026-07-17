Rekordowy wynik w historii internetu. Znamy ostateczną kwotę zbiórki Diss na raka Łatwoganga i Bedoesa 2115

Inicjatywa, która poruszyła całą Polskę, swój początek miała w niezwykle osobistej historii. Raper Bedoes 2115, inspirowany walką z chorobą nowotworową w swoim najbliższym otoczeniu, nagrał wraz z 11-letnią Mają Mecan, pacjentką onkologiczną zmagającą się z trzecią wznową białaczki, utwór "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)". Piosenka, w której adresatem "dissu" nie był inny artysta, a sama choroba, zdobyła ogromną popularność w sieci.

Dziewięć dni bez przerwy

Prawdziwą lawinę wsparcia wywołało zaangażowanie popularnego twórcy internetowego, Piotra "Łatwogang" Garkowskiego. Influencer 17 kwietnia rozpoczął ekstremalny, dziewięciodniowy stream, podczas którego non-stop odtwarzał utwór Bedoesa, zachęcając jednocześnie widzów do wpłat na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Transmisja w rekordowym momencie oglądana była przez ponad 1,6 mln osób, stając się najpopularniejszym tego typu wydarzeniem w internecie, a do akcji przyłączały się kolejne gwiazdy takie jak Robert Lewandowski, Doda czy Mata. Po zakończeniu finałowej transmisji 26 kwietnia obaj twórcy wydali wspólne oświadczenie, w którym jasno odcięli się od przypisywania im głównych zasług za sukces zbiórki.

Ostateczna kwota rozliczona

Jak podała teraz Fundacja Cancer Fighters, zamykając proces rozliczania wszystkich wpływów z licytacji, wydarzeń oraz wpłat darczyńców, ostateczna kwota zbiórki wyniosła 292 738 293,05 zł. Środki od początku trafiają do osób chorujących onkologicznie oraz placówek medycznych, finansując koszty leczenia, rehabilitacji, zakupu nierefundowanych leków i sprzętu medycznego.

Wraz z zamknięciem zbiórki fundacja rozpoczyna kolejny, kluczowy etap działań, powołując do życia Radę Ekspercką akcji "Diss na raka". W jej skład weszli przedstawiciele środowiska medycznego, prawnicy oraz reprezentant pacjentów, którzy będą wspierać organizację przy podejmowaniu decyzji dotyczących największych, finansowanych z zebranych pieniędzy projektów.

"Otrzymaliśmy ogromny kredyt zaufania od setek tysięcy osób. Dziś naszym zadaniem jest zamienić go w dobrze przemyślane decyzje i działania, które będą służyć pacjentom przez wiele lat. Dlatego do współpracy zaprosiliśmy wybitnych ekspertów, którzy będą wspierać nas swoją wiedzą i doświadczeniem" - mówi Marek Kopyść, prezes Fundacji Cancer Fighters.

Organizacja zapowiada dalsze finansowanie leczenia i rehabilitacji pacjentów, a także realizację projektów wspierających rozwój polskiej onkologii, w tym konkretne inwestycje w szpitalach i klinikach. Wszystkie informacje o podejmowanych decyzjach oraz sposobie wydatkowania środków będą na bieżąco publikowane na dedykowanej stronie transparentności akcji.