Regina Bielska była wielką gwiazdą PRL-u. Jedna plotka zrujnowała jej całą karierę

Regina Bielska zasłynęła na scenie dzięki przebojom takim jak "Liliowy wrzos", "Żyje się raz" czy "Pięciu chłopców z Albatrosa". Debiutowała jako piosenkarka w sopockim Grand Hotelu, gdzie jej wyjątkową skalę głosu dostrzegł Jan Cajmer. Bielska regularnie pojawiała się w Polskim Radiu, TV Łódź i Katowice, a także koncertowała po Francji i Belgii.

Trudna kariera Reginy Bielskiej

Zagraniczne koncerty z zespołem Albatros i mężem Romualdem Milnerem cieszyły się sporym zainteresowaniem. Problemem okazała się jednak rodzima scena, oraz branża, która nie była zainteresowana proponowanymi kompozycjami. Regina Bielska podkreślała to w rozmowie przeprowadzonej podczas tworzenia książki "Piosenkarki PRL-u" autorstwa Emilii Padoł: "Nagrywaliśmy wiele oryginalnych piosenek, których nikt inny nie nagrywał. Te kompozycje często były odrzucane".

Na karierze Bielskiej mocno odbiły się również rozpowszechniane plotki. Piosenkarka razem z mężem wybrała się w drugiej połowie lat 60. na urlop do Szklarskiej Poręby. Tam w Domu Pracy Twórczej ZaiKs-u wypoczywała razem z kompozytorem Henrykiem Jabłońskim, któremu towarzyszyła małżonka.

Jedna plotka zmieniła wszystko

Na miejscu znalazł się również Władysław Szpilman, który nie krył swojej urazy wobec artystki. Muzyk postanowił zmierzyć się z piosenkarką i zarzucił jej rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji: "Powiedział mi, że rozsiewam plotki o tym, że jego kochanką jest jedna z piosenkarek, która swoją popularność i to, że tak wiele nagrywa, zawdzięcza właśnie romansowi z nim. Zdębiałam, bo nawet gdybym była taką okropną plotkarą, to w życiu nie pomyślałabym, że on i ta niezbyt urodziwa piosenkarka mogą mieć romans".

Zaskakująco artysta wykazał się dużym zrozumieniem i po konwersacji, w której Bielska zapewniała, że plotki te nie są prawdziwe, uwierzył wokalistce. Niestety rozpowszechniane pogłoski negatywnie odbiły się na jej karierze, co przełożyło się na utratę wielu szans na dalszy rozwój. W latach 80. zainteresowanie jej muzyką znacząco zmalało.

Piosenkarka razem z mężem powróciła do Gdańska w latach 90., gdzie spędziła resztę życia z dala od świata show-biznesu. 14 listopada 2018 roku Polskę obiegła informacja o śmierci 92-letniej Reginy Bielskiej.

