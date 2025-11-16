Regina Bielska była wielką gwiazdą PRL-u. Jedna plotka zrujnowała jej całą karierę
Regina Bielska w latach swojej świetności wymieniana była tuż obok nazwisk takich jak Sława Przybylska czy Irena Santor. W pewnym momencie jej kariera stała się źródłem problemów, co zmusiło ją do oddalenia się od medialnego świata. Dlaczego tak się stało?
Regina Bielska zasłynęła na scenie dzięki przebojom takim jak "Liliowy wrzos", "Żyje się raz" czy "Pięciu chłopców z Albatrosa". Debiutowała jako piosenkarka w sopockim Grand Hotelu, gdzie jej wyjątkową skalę głosu dostrzegł Jan Cajmer. Bielska regularnie pojawiała się w Polskim Radiu, TV Łódź i Katowice, a także koncertowała po Francji i Belgii.
Trudna kariera Reginy Bielskiej
Zagraniczne koncerty z zespołem Albatros i mężem Romualdem Milnerem cieszyły się sporym zainteresowaniem. Problemem okazała się jednak rodzima scena, oraz branża, która nie była zainteresowana proponowanymi kompozycjami. Regina Bielska podkreślała to w rozmowie przeprowadzonej podczas tworzenia książki "Piosenkarki PRL-u" autorstwa Emilii Padoł: "Nagrywaliśmy wiele oryginalnych piosenek, których nikt inny nie nagrywał. Te kompozycje często były odrzucane".
Na karierze Bielskiej mocno odbiły się również rozpowszechniane plotki. Piosenkarka razem z mężem wybrała się w drugiej połowie lat 60. na urlop do Szklarskiej Poręby. Tam w Domu Pracy Twórczej ZaiKs-u wypoczywała razem z kompozytorem Henrykiem Jabłońskim, któremu towarzyszyła małżonka.
Jedna plotka zmieniła wszystko
Na miejscu znalazł się również Władysław Szpilman, który nie krył swojej urazy wobec artystki. Muzyk postanowił zmierzyć się z piosenkarką i zarzucił jej rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji: "Powiedział mi, że rozsiewam plotki o tym, że jego kochanką jest jedna z piosenkarek, która swoją popularność i to, że tak wiele nagrywa, zawdzięcza właśnie romansowi z nim. Zdębiałam, bo nawet gdybym była taką okropną plotkarą, to w życiu nie pomyślałabym, że on i ta niezbyt urodziwa piosenkarka mogą mieć romans".
Zaskakująco artysta wykazał się dużym zrozumieniem i po konwersacji, w której Bielska zapewniała, że plotki te nie są prawdziwe, uwierzył wokalistce. Niestety rozpowszechniane pogłoski negatywnie odbiły się na jej karierze, co przełożyło się na utratę wielu szans na dalszy rozwój. W latach 80. zainteresowanie jej muzyką znacząco zmalało.
Piosenkarka razem z mężem powróciła do Gdańska w latach 90., gdzie spędziła resztę życia z dala od świata show-biznesu. 14 listopada 2018 roku Polskę obiegła informacja o śmierci 92-letniej Reginy Bielskiej.