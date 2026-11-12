Raye zapisała się w historii. Żaden niezależny artysta tego nie dokonał

Raye ma za sobą kolejny udany rok. W marcu wydała drugi album "This Music May Contain Hope", w październiku odebrała za niego Mercury Prize, a teraz została wybrana Hitmaker of the Year przez magazyn "Variety".

Wyróżnienie trafiło wcześniej m.in. do Sabriny Carpenter, Charli XCX, SZA, Billie Eilish, Harry'ego Stylesa i Jacka Harlowa. W 2022 roku wspólnie otrzymali je Elton John i Dua Lipa za sukces piosenki "Cold Heart".

Redaktor naczelny działu muzycznego "Variety" Jem Aswad podkreślił, że przy wyborze liczyły się nie tylko piosenki Raye, lecz także jej zaangażowanie w sprawy autorów i niezależnych wykonawców.

"Od lat jesteśmy fanami brzmienia Raye, jej piosenek i znakomitych występów na żywo. To wyróżnienie jest wyrazem uznania nie tylko dla jej światowej klasy twórczości, ale również dla bezkompromisowej obrony autorów piosenek i niezależnych artystów. Z ogromną radością przyznajemy jej tytuł Hitmaker of the Year 2026 jako pierwszej niezależnej artystce, która otrzyma tę nagrodę" - powiedział.

Raye zostanie uhonorowana podczas dziesiątej edycji gali "Variety" Hitmakers. Wśród pozostałych nagrodzonych znaleźli się Olivia Rodrigo, która otrzyma tytuł Autorki Piosenek Roku, grupa Katseye oraz Sienna Spiro.

Od rozstania z wytwórnią do sześciu nagród BRIT

Kariera Raye nabrała tempa po odejściu z dużej wytwórni. W 2023 roku artystka wydała własnym sumptem debiutancki album "My 21st Century Blues". Pochodzący z niego singiel "Escapism" dotarł na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów i zapewnił jej rozpoznawalność także w Stanach Zjednoczonych.

Kolejnym sukcesem była "Prada". Piosenka znalazła się na drugim miejscu brytyjskiego zestawienia singli, a przez 31 tygodni prowadziła na tamtejszej liście utworów tanecznych. Zdobyła też pierwsze miejsca m.in. w Niemczech, Irlandii, Holandii, Szwecji, Austrii i Belgii.

W 2024 roku Raye pobiła rekord BRIT Awards, odbierając sześć statuetek podczas jednej gali. Wygrała m.in. w kategorii Album Roku. Żaden artysta wcześniej nie zdobył tylu nagród jednego wieczoru.



