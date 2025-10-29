RAYE odzyskała skradziony samochód. W środku znalazła bezcenne notatniki z tekstami

Jesienią 2024 roku RAYE - naprawdę nazywająca się Rachel Keen - podzieliła się z fanami smutną wiadomością. W dniu swoich urodzin złodzieje ukradli jej samochód, w którym znajdowały się wszystkie zeszyty z tekstami i pomysłami do drugiego albumu. Artystka opublikowała wówczas na Instagramie zdjęcie tortu z napisem: "sorry ur car got stolen"("przykro mi, że ukradli ci samochód") i dodała, że prace nad nowym materiałem zostają wstrzymane.

Po ogromnym sukcesie debiutu "My 21st Century Blues" z 2023 roku - albumu, który przyniósł jej aż sześć nagród BRIT - strata osobistych notatników była dla wokalistki potężnym ciosem. Jak sama przyznała, w tamtym momencie "nie było mowy o drugim albumie w najbliższym czasie".

Zaskakujący telefon od policji

Podczas rozmowy z prezenterem Willem Manningiem w programie Capital FM RAYE zdradziła, że po kilku miesiącach od kradzieży zadzwoniła do niej policja. "To była prawdziwa emocjonalna huśtawka - powiedziała artystka. - Ale jakieś dwa, trzy miesiące temu zadzwonili i powiedzieli: 'Znaleźliśmy twój samochód.'"

"Nie tylko odzyskałam auto, ale nie zginęła z niego ani jedna rzecz. Wszystkie moje zeszyty z tekstami były w środku, nienaruszone" - relacjonowała wokalistka w wywiadzie dla EE Official. - "Wszystko skończyło się dobrze. Nigdy nie traćcie nadziei."

Powrót do pracy i nowa era RAYE

Dzięki szczęśliwemu zakończeniu historii artystka mogła wrócić do pracy nad nowym materiałem. Jej drugi album, tymczasowo zatytułowany "Album 2", ma ukazać się w 2026 roku. Pierwszym zwiastunem projektu jest utwór "Where Is My Husband!", który RAYE premierowo wykonała podczas koncertu na głównej scenie Glastonbury z towarzyszeniem orkiestry dętej.

Singiel odniósł komercyjny sukces, docierając do 3. miejsca na Official U.K. Singles Chart i 67. pozycji na Billboard Hot 100. Aby uczcić nowy etap kariery, artystka ogłosiła trasę koncertową pod nazwą This Tour May Contain New Music, obejmującą Wielką Brytanię, Europę i Amerykę Północną.

Szczególnym wydarzeniem będzie sześć kolejnych koncertów w londyńskiej O2 Arenie - miejscu mogącym pomieścić 20 tysięcy widzów. "To ogromne wyzwanie - sześć nocy z rzędu. Kiedyś całe moje tournée trwało tyle dni! Teraz muszę dostarczyć najlepsze show, jakie tylko potrafię" - powiedziała w rozmowie z Billboard UK podczas gali Ivors Academy.

Historia RAYE jest kolejnym dowodem na to, że nawet największe przeciwności mogą prowadzić do sukcesu. Artystka, która jeszcze niedawno musiała pogodzić się z utratą miesięcy pracy, dziś szykuje się do jednej z najbardziej prestiżowych tras koncertowych w swojej karierze.

