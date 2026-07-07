Problemy zdrowotne Ralpha Siegela rozpoczęły się w Hiszpanii, gdzie od dłuższego czasu mieszka ze swoją 43-letnią żoną Laurą. Kiedy jego stan uległ drastycznemu pogorszeniu, partnerka podjęła decyzję o pilnym transporcie do Niemiec, gdzie trafił on pod opiekę specjalistów w dzielnicy Harlaching. Jak donosi monachijski dziennik "tz", decyzja o wprowadzeniu go w śpiączkę miała na celu odciążenie mocno osłabionego organizmu, co potwierdziła również najbliższa rodzina kompozytora.

Wieloletnia walka z chorobami

Ciężkie zapalenie płuc to tylko jedno z wielu zdrowotnych wyzwań, z jakimi w ostatnich latach mierzy się legendarny twórca. Artysta zmaga się również z polineuropatią ograniczającą zdolność poruszania się, a także aż czterokrotnie walczył z nowotworem, którego po raz ostatni pokonał w 2024 roku dzięki terapii antyhormonalnej. Wspominając ten trudny czas i złamanie kręgu piersiowego spowodowane przerzutem, muzyk wyznał w wywiadzie, że wiązało się to z "niewyobrażalnym bólem".

Legenda europejskiej sceny

Niemiecki producent zapisał się w historii muzyki jako jedna z najważniejszych postaci Eurowizji, w której brał udział 24 razy od 1974 roku jako producent i kompozytor. Jego największym triumfem było stworzenie kompozycji "Ein bisschen Frieden", która w 1982 roku w wykonaniu Nicole zapewniła Niemcom zwycięstwo. Jeszcze niedawno w rozmowie z niemieckim "Bildem" twórca opowiadał o spełnieniu kolejnego marzenia, jakim było otwarcie własnej restauracji muzycznej w hiszpańskim Mont-roig Bahia.