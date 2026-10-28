Ralph Kaminski wraca po przerwie związanej z problemami zdrowotnymi. Fani zalali go falą komentarzy. "I mamy święto!"

Weronika Figiel

Weronika Figiel

Po miesięcznej przerwie, spowodowanej problemami ze zdrowiem, Ralph Kaminski ogłosił, że powraca do koncertowania. "Kochani, dziękuję za wsparcie (...) Z początkiem listopada wracam na scenę. Do zobaczenia" - napisał w swoich mediach społecznościowych, okazując wdzięczność wobec fanów. Słowa artysty wywołały ogromną ekscytację wśród słuchaczy, którzy zalali go falą komentarzy.

Ralph Kaminski w czarnym smokingu z muszką na tle fioletowych liter.
Ralph Kaminski ogłosił powrót na scenę po miesięcznej przerwiePiętka Mieszko AKPA

Wraz z początkiem miesiąca Ralph Kaminski poinformował w swoich mediach społecznościowych o problemach zdrowotnych. Ogłosił, że zmuszony jest odwołać wszelkie październikowe koncerty - zarówno te odbywające się w ramach tournee z płytą "Góra", jak i występy gościnne. Nie pojawił się więc na wydarzeniach, takich jak koncert "novOsiecka" w katowickim NOSPR czy Beksiński.Live we wrocławskiej Hali Stulecia.

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35-latek przepraszał wówczas organizatorów oraz czekających na koncerty miłośników, jednocześnie zapewniając, że niedługo wróci. "Kochani, ze względów zdrowotnych muszę wycofać się ze wszystkich aktywności zawodowych, jakie miałem zaplanowane na październik i skupić się wyłącznie na powrocie do formy/zdrowia. Z całego serca przepraszam organizatorów wydarzeń oraz publiczność, z którą miałem się spotkać. Wracam w listopadzie, dbajcie o siebie!" - informował artysta, nie ujawniając szczegółów swoich dolegliwości.

Ralph Kaminski powraca na scenę po przerwie związanej z problemami zdrowotnymi

We wtorek, 27 października, gwiazdor oznajmił, że za kilka dni będzie mógł powrócić na scenę. Wszystko wskazuje na to, że odpoczynek i zadbanie o siebie wyszły mu na dobre. "Kochani, dziękuję za wsparcie i wyrozumiałość w ostatnim czasie. Wiele to dla mnie znaczy. Z początkiem listopada wracam na scenę. Do zobaczenia" - czytamy.

Pierwszy z nadchodzących koncertów Ralph Kaminski zagra już w najbliższy poniedziałek, 2 listopada, w Szczecinie. Kolejnego dnia wraz ze swoim zespołem zawita do Konina.

Fani tłumnie zareagowali na komunikat Ralpha Kaminskiego. "Dobrze, że się odzywasz"

Nowy wpis artysty wywołał ogromne poruszenie wśród fanów. Z ekscytacją zareagowali oni na wieści o powrocie i wciąż tłumnie komentują post muzyka. "Wspaniale otrzymać takie wieści w dniu własnych urodzin! Do zobaczenia", "Dużo mocy!", "Bardzo się cieszymy, że znów cię zobaczymy. Dbaj o siebie", "Wspieramy! Kochamy! Czekamy!", "Niech już będzie pogodnie i jasno! Jesteś w morzu miłości do ludzi", "I mamy święto! Miło cię przeczytać, a co dopiero zobaczyć i usłyszeć", "Dobrze, że się odzywasz", "Wspaniała informacja", "Czekałam na znak od ciebie, Ralph. Cieszę się ogromnie, że się odezwałeś. Od razu czuję się lepiej" - czytamy na Instagramie. W sumie pod postem Kaminskiego do tej pory pojawiło się ponad 100 komentarzy.

Miesiąc wcześniej, gdy wokalista przekazał wieści o swoim stanie zdrowia i przerwie od sceny, wierni słuchacze również wsparli go ciepłymi słowami. Wówczas dołączyły się do nich gwiazdy i przyjaciele z branży Ralpha. "Zdrowia. Najlepsze myśli dla Ciebie" - pisała Maja Ostaszewska. "Skutecznie do pełni zdrowia - z serca, drogi R" - wtórowała jej Katarzyna Nosowska. "Z dobrymi myślami ode mnie" - dodawał od siebie Michał Pepol. Gesty wsparcia przekazały też Joanna Kulig, Mela Koteluk czy Anna Korcz.

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