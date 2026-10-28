Wraz z początkiem miesiąca Ralph Kaminski poinformował w swoich mediach społecznościowych o problemach zdrowotnych. Ogłosił, że zmuszony jest odwołać wszelkie październikowe koncerty - zarówno te odbywające się w ramach tournee z płytą "Góra", jak i występy gościnne. Nie pojawił się więc na wydarzeniach, takich jak koncert "novOsiecka" w katowickim NOSPR czy Beksiński.Live we wrocławskiej Hali Stulecia.

35-latek przepraszał wówczas organizatorów oraz czekających na koncerty miłośników, jednocześnie zapewniając, że niedługo wróci. "Kochani, ze względów zdrowotnych muszę wycofać się ze wszystkich aktywności zawodowych, jakie miałem zaplanowane na październik i skupić się wyłącznie na powrocie do formy/zdrowia. Z całego serca przepraszam organizatorów wydarzeń oraz publiczność, z którą miałem się spotkać. Wracam w listopadzie, dbajcie o siebie!" - informował artysta, nie ujawniając szczegółów swoich dolegliwości.

Ralph Kaminski powraca na scenę po przerwie związanej z problemami zdrowotnymi

We wtorek, 27 października, gwiazdor oznajmił, że za kilka dni będzie mógł powrócić na scenę. Wszystko wskazuje na to, że odpoczynek i zadbanie o siebie wyszły mu na dobre. "Kochani, dziękuję za wsparcie i wyrozumiałość w ostatnim czasie. Wiele to dla mnie znaczy. Z początkiem listopada wracam na scenę. Do zobaczenia" - czytamy.

Pierwszy z nadchodzących koncertów Ralph Kaminski zagra już w najbliższy poniedziałek, 2 listopada, w Szczecinie. Kolejnego dnia wraz ze swoim zespołem zawita do Konina.

Fani tłumnie zareagowali na komunikat Ralpha Kaminskiego. "Dobrze, że się odzywasz"

Nowy wpis artysty wywołał ogromne poruszenie wśród fanów. Z ekscytacją zareagowali oni na wieści o powrocie i wciąż tłumnie komentują post muzyka. "Wspaniale otrzymać takie wieści w dniu własnych urodzin! Do zobaczenia", "Dużo mocy!", "Bardzo się cieszymy, że znów cię zobaczymy. Dbaj o siebie", "Wspieramy! Kochamy! Czekamy!", "Niech już będzie pogodnie i jasno! Jesteś w morzu miłości do ludzi", "I mamy święto! Miło cię przeczytać, a co dopiero zobaczyć i usłyszeć", "Dobrze, że się odzywasz", "Wspaniała informacja", "Czekałam na znak od ciebie, Ralph. Cieszę się ogromnie, że się odezwałeś. Od razu czuję się lepiej" - czytamy na Instagramie. W sumie pod postem Kaminskiego do tej pory pojawiło się ponad 100 komentarzy.

Miesiąc wcześniej, gdy wokalista przekazał wieści o swoim stanie zdrowia i przerwie od sceny, wierni słuchacze również wsparli go ciepłymi słowami. Wówczas dołączyły się do nich gwiazdy i przyjaciele z branży Ralpha. "Zdrowia. Najlepsze myśli dla Ciebie" - pisała Maja Ostaszewska. "Skutecznie do pełni zdrowia - z serca, drogi R" - wtórowała jej Katarzyna Nosowska. "Z dobrymi myślami ode mnie" - dodawał od siebie Michał Pepol. Gesty wsparcia przekazały też Joanna Kulig, Mela Koteluk czy Anna Korcz.