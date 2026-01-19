"List z wielkiego miasta" to osobista refleksja nad potrzebą kontaktu, zrozumienia i bycia zauważonym. W tej piosence Ralph Kaminski opowiada o paradoksalnej sytuacji, gdy, mimo wielu ludzi wokół, łatwo o poczucie wyobcowania i brak prawdziwych, bliskich relacji.

"Czuję się, jakbym zaczynał od początku" - mówił Ralph Kaminski w radiowej Czwórce.

Ralph Kaminski promuje płytę na koncertach przed premierą

Wokalista zdecydował się na niecodzienny krok - płyta promowana jest trasą koncertową, która odbywa się jeszcze przed jej premierą. Fani mają więc okazję usłyszeć nowe kompozycje na żywo, zanim trafią one na album.

Tegoroczny sezon Ralph rozpoczął w Klubie Studio w Krakowie. Kolejne koncerty odbędą się we Wrocławiu (20 i 21 stycznia, NFM-Sala Czerwona), Łodzi (25 stycznia, Wytwórnia), Katowicach (5 lutego, Miasto Ogrodów), Poznaniu (6 i 7 lutego, CK Zamek), Gdańsku (26 lutego, Stary Maneż) i Toruniu (1 marca, CKK Jordanki).

