Na początku października Ralph Kaminski niespodziewanie ogłosił przerwę w swojej trasie koncertowej. Odwołał także wszystkie zaplanowane na ten miesiąc występy gościnne - wśród których były wydarzenia takie jak koncert "novOsiecka" w katowickim NOSPR czy Beksiński.Live we wrocławskiej Hali Stulecia. Wszystko za sprawą problemów zdrowotnych.

"Kochani, ze względów zdrowotnych muszę wycofać się ze wszystkich aktywności zawodowych, jakie miałem zaplanowane na październik i skupić się wyłącznie na powrocie do formy/zdrowia. Z całego serca przepraszam organizatorów wydarzeń oraz publiczność, z którą miałem się spotkać. Wracam w listopadzie, dbajcie o siebie!" - poinformował 35-latek, nie ujawniając szczegółów swoich dolegliwości.

Artystę w komentarzach momentalnie wsparło oddane grono fanów. "Zdrowie najważniejsze, życzę odpoczynku i powrotu do nas w jak najlepszej kondycji", "Bardzo mądra decyzja! Dużo zdrowia", "Zdrowia i ślę kosmiczne energie" - pisali słuchacze. Słowa otuchy zamieściły także inne osobistości polskiego show-biznesu. "Zdrowia. Najlepsze myśli dla Ciebie" - pisała Maja Ostaszewska. "Skutecznie do pełni zdrowia - z serca, drogi R" - wtórowała jej Katarzyna Nosowska. "Z dobrymi myślami ode mnie" - dodawał od siebie Michał Pepol. Gesty wsparcia przekazały też Joanna Kulig, Mela Koteluk czy Anna Korcz.

Ralph Kaminski przekazał radosne informacje! W listopadzie wraca na scenę

Wszystko wskazuje na to, że odpoczynek od zawodowych obowiązków wyszedł Ralphowi na dobre. Artysta skupił się na swoim zdrowiu i już za kilka dni będzie mógł powrócić na scenę. Tak jak obiecał, jego trasa koncertowa zostanie wznowiona wraz z początkiem listopada - o czym poinformował w najnowszym komunikacie. W mediach społecznościowych zwrócił się również do słuchaczy, dziękując za wyrozumiałość.

"Kochani, dziękuję za wsparcie i wyrozumiałość w ostatnim czasie. Wiele to dla mnie znaczy. Z początkiem listopada wracam na scenę. Do zobaczenia" - czytamy.

35-latek wystąpi po przerwie już 2 listopada - w Szczecinie. Kolejnego dnia przyjdzie czas na Konin. Później gwiazdor zawita jeszcze m.in. do Wrocławia, Częstochowy, Bielska-Białej czy Działdowa.

Ralph Kaminski obecnie koncertuje z albumem "Góra". To trzecie tournee promujące najnowszy krążek

Przypomnijmy, że Ralph Kaminski w marcu tego roku podzielił się z fanami albumem "Góra". To piąta płyta w dorobku wokalisty i jednocześnie czwarty autorski krążek, który promowały piosenki, takie jak "Nie bój się na zapas!", "Ostatni dzień lata", "List z wielkiego miasta" czy "Ania".

Artysta wcześniej już dwukrotnie wyruszył w trasę koncertową, aby zaprezentować publiczności z całej Polski nowy materiał na żywo. Pierwsza część tournee wystartowała w sezonie jesienno-zimowym (na przełomie ubiegłego i tego roku), a druga - w lecie, w trakcie sezonu plenerowych koncertów, umożliwiając gwiazdorowi występy m.in. na Męskim Graniu, Erste Letnich Brzmieniach czy Open'er Festivalu.

Obecnie trwa trzecia i jednocześnie ostatnia odsłona trasy z albumem "Góra", obejmująca kilkanaście koncertów w całym kraju, w filharmoniach, ośrodkach kultury i innych kameralnych przestrzeniach. Show otwierające odbyło się 24 września w Białymstoku. Kolejna data zaplanowana była na 11 października, w Suwałkach, lecz autor hitu "Kosmiczne energie" ostatecznie odwołał koncert.