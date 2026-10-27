Ralph Kaminski powraca po przerwie związanej ze zdrowiem! "Kochani, dziękuję za wsparcie i wyrozumiałość"

Weronika Figiel

Weronika Figiel

Wraz z początkiem miesiąca Ralph Kaminski poinformował w swoich mediach społecznościowych o problemach zdrowotnych. Ogłosił, że zmuszony jest odwołać wszelkie październikowe koncerty - zarówno te odbywające się w ramach tournee "Góra", jak i występy gościnne. Przeprosił organizatorów oraz czekających na wydarzenia miłośników, zapewniając, że niedługo wróci. Obietnicy dotrzymał, bowiem właśnie poinformował, że jest gotowy na nadchodzące wyzwania. "Z początkiem listopada wracam na scenę. Do zobaczenia" - czytamy w najnowszym komunikacie.

Ralph Kaminski siedzi na jasnej kanapie w czarnej koszulce z zielonymi rękawami i z mikrofonem na policzku.
Ralph Kaminski wraz z początkiem listopada powróci na scenęForumGwiazdAgencja FORUM

Na początku października Ralph Kaminski niespodziewanie ogłosił przerwę w swojej trasie koncertowej. Odwołał także wszystkie zaplanowane na ten miesiąc występy gościnne - wśród których były wydarzenia takie jak koncert "novOsiecka" w katowickim NOSPR czy Beksiński.Live we wrocławskiej Hali Stulecia. Wszystko za sprawą problemów zdrowotnych.

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"Kochani, ze względów zdrowotnych muszę wycofać się ze wszystkich aktywności zawodowych, jakie miałem zaplanowane na październik i skupić się wyłącznie na powrocie do formy/zdrowia. Z całego serca przepraszam organizatorów wydarzeń oraz publiczność, z którą miałem się spotkać. Wracam w listopadzie, dbajcie o siebie!" - poinformował 35-latek, nie ujawniając szczegółów swoich dolegliwości.

Artystę w komentarzach momentalnie wsparło oddane grono fanów. "Zdrowie najważniejsze, życzę odpoczynku i powrotu do nas w jak najlepszej kondycji", "Bardzo mądra decyzja! Dużo zdrowia", "Zdrowia i ślę kosmiczne energie" - pisali słuchacze. Słowa otuchy zamieściły także inne osobistości polskiego show-biznesu. "Zdrowia. Najlepsze myśli dla Ciebie" - pisała Maja Ostaszewska. "Skutecznie do pełni zdrowia - z serca, drogi R" - wtórowała jej Katarzyna Nosowska. "Z dobrymi myślami ode mnie" - dodawał od siebie Michał Pepol. Gesty wsparcia przekazały też Joanna Kulig, Mela Koteluk czy Anna Korcz.

Ralph Kaminski przekazał radosne informacje! W listopadzie wraca na scenę

Wszystko wskazuje na to, że odpoczynek od zawodowych obowiązków wyszedł Ralphowi na dobre. Artysta skupił się na swoim zdrowiu i już za kilka dni będzie mógł powrócić na scenę. Tak jak obiecał, jego trasa koncertowa zostanie wznowiona wraz z początkiem listopada - o czym poinformował w najnowszym komunikacie. W mediach społecznościowych zwrócił się również do słuchaczy, dziękując za wyrozumiałość.

"Kochani, dziękuję za wsparcie i wyrozumiałość w ostatnim czasie. Wiele to dla mnie znaczy. Z początkiem listopada wracam na scenę. Do zobaczenia" - czytamy.

35-latek wystąpi po przerwie już 2 listopada - w Szczecinie. Kolejnego dnia przyjdzie czas na Konin. Później gwiazdor zawita jeszcze m.in. do Wrocławia, Częstochowy, Bielska-Białej czy Działdowa.

Ralph Kaminski obecnie koncertuje z albumem "Góra". To trzecie tournee promujące najnowszy krążek

Przypomnijmy, że Ralph Kaminski w marcu tego roku podzielił się z fanami albumem "Góra". To piąta płyta w dorobku wokalisty i jednocześnie czwarty autorski krążek, który promowały piosenki, takie jak "Nie bój się na zapas!", "Ostatni dzień lata", "List z wielkiego miasta" czy "Ania".

Artysta wcześniej już dwukrotnie wyruszył w trasę koncertową, aby zaprezentować publiczności z całej Polski nowy materiał na żywo. Pierwsza część tournee wystartowała w sezonie jesienno-zimowym (na przełomie ubiegłego i tego roku), a druga - w lecie, w trakcie sezonu plenerowych koncertów, umożliwiając gwiazdorowi występy m.in. na Męskim Graniu, Erste Letnich Brzmieniach czy Open'er Festivalu.

Obecnie trwa trzecia i jednocześnie ostatnia odsłona trasy z albumem "Góra", obejmująca kilkanaście koncertów w całym kraju, w filharmoniach, ośrodkach kultury i innych kameralnych przestrzeniach. Show otwierające odbyło się 24 września w Białymstoku. Kolejna data zaplanowana była na 11 października, w Suwałkach, lecz autor hitu "Kosmiczne energie" ostatecznie odwołał koncert.

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