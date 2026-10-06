Ralph Kaminski w marcu tego roku podzielił się z fanami albumem "Góra". To piąta płyta w dorobku wokalisty i jednocześnie czwarty autorski krążek, który promowały piosenki, takie jak "Nie bój się na zapas!", "Ostatni dzień lata", "List z wielkiego miasta" czy "Ania". Artysta dwukrotnie wyruszył w trasę koncertową, aby zaprezentować publiczności z całej Polski nowy materiał na żywo. Pierwsza część tournee wystartowała w sezonie jesienno-zimowym (na przełomie ubiegłego i tego roku), a druga - w lecie, w trakcie sezonu plenerowych koncertów, umożliwiając gwiazdorowi występy m.in. na Męskim Graniu, Erste Letnich Brzmieniach czy Open'er Festivalu.

Ralph Kaminski nagle odwołał wszystkie koncerty zaplanowane na październik

Kaminski niedawno zapowiedział trzecią i jednocześnie ostatnią odsłonę trasy koncertowej z albumem "Góra". Ogłosił kilkanaście koncertów w całym kraju, tym razem stawiając na występy w filharmoniach, ośrodkach kultury i innych kameralnych przestrzeniach. Autor hitu "Kosmiczne energie" zdążył już nawet zagrać show otwierające, które odbyło się 24 września w Białymstoku. Kolejna data zaplanowana była na 11 października - w Suwałkach.

Jak się okazuje, fani jednak nie będą mieli szansy spotkać się z artystą podczas kolejnych wydarzeń w październiku. Ralph Kaminski niespodziewanie ogłosił, że zmuszony jest odwołać część swojej trasy, a także występy gościnne, podczas wydarzeń takich jak Koncert "novOsiecka" w katowickim NOSPR czy Beksiński.Live we wrocławskiej Hali Stulecia.

Ralph Kaminski poinformował o problemach zdrowotnych. Fani tłumnie życzą mu jak najlepiej

Powodem nagłej decyzji 35-latka okazały się problemy zdrowotne. Ralph nie ujawnił szczegółów swoich dolegliwości, lecz jednocześnie zapewnił, że do listopada poczuje się lepiej i wróci na scenę.

"Kochani, ze względów zdrowotnych muszę wycofać się ze wszystkich aktywności zawodowych, jakie miałem zaplanowane na październik i skupić się wyłącznie na powrocie do formy/zdrowia. Z całego serca przepraszam organizatorów wydarzeń oraz publiczność, z którą miałem się spotkać. Wracam w listopadzie, dbajcie o siebie!" - poinformował Kaminski w mediach społecznościowych.

"Zdrowie najważniejsze, życzę odpoczynku i powrotu do nas w jak najlepszej kondycji", "Bardzo mądra decyzja! Dużo zdrowia", "Zdrowia i ślę kosmiczne energie", "Co się dzieje? Mam nadzieję, że to sezonowe przeziębienie", "Posłuchaj swojej muzyki - najlepsze lekarstwo", "Proszę dbać o kondycję... Czekamy na Pana", "Daj sobie tyle czasu, ile potrzebujesz. Ściskam!", "Szkoda, mieliśmy spotkać się w Suwałkach... Zdrowia", "Kochamy, więc poczekamy ile potrzebujesz. Dużo zdrówka dla Ciebie i moc serdeczności" - piszą zaniepokojeni fani, którzy z niecierpliwością wyczekiwali nadchodzących koncertów.