W okresie wakacyjnym poranny program "Dzień Dobry TVN", którego historia sięga 2005 r., emitowany jest pod hasłem "Dzień dobry wakacje". W ubiegłych latach letnie wydanie śniadaniówki ograniczono do emisji weekendowej, lecz w tym roku stacja TVN postanowiła utrzymać codzienne wydania. Redakcja przygotowała więc zupełnie nowe formaty i projekty specjalne z udziałem gwiazd, aby zainteresować jeszcze większą publiczność.

Jednym z najciekawszych pomysłów okazały się "Kolonie Letnie Dzień Dobry TVN", w ramach których w programie goszczą znane osoby, zapraszając kamery w rodzinne strony. W programie oprowadzają po swoich miejscowościach, opowiadają ciekawostki z życia oraz nieznane historie z dzieciństwa. Jako pierwsza w sentymentalną podróż wyruszyła Tatiana Okupnik, a zwieńczeniem jej "Kolonii Letnich" było poprowadzenie jednego z wydań śniadaniówki u boku Ewy Drzyzgi i Krzysztofa Skórzyńskiego. Debiut wokalistki spotkał się wówczas z bardzo ciepłym przyjęciem.

W jej ślady poszedł następnie Norbi, który również zabrał widzów TVN-u w swoje rodzinne strony. Później także zaprezentował się w roli prowadzącego "Dzień dobry wakacje", tworząc duet z Dorotą Wellman. Kolejny był piłkarz Michał Pazdan, który - po sentymentalnych opowieściach - w studiu śniadaniówki pojawił się z synem, aby coś wspólnie ugotować.

Ralph Kaminski zabrał widzów TVN-u do Jasła. Pokazał przed kamerami swoje rodzinne strony

W poniedziałek, 20 lipca, bohaterem wakacyjnego cyklu został Ralph Kaminski. Autor hitów "Kosmiczne energie" i "Bal u Rafała" zabrał widzów TVN-u w swoje rodzinne strony, pokazując Jasło. Przed kamerami opowiedział o dzieciństwie spędzonym w miejscowości na podkarpaciu i ujawnił szczegóły z życia, o których nawet najwierniejsi fani nie mieli pojęcia.

Odcinki z udziałem artysty od samego początku wzbudzały ogromne zainteresowanie, czego dowodem były setki komentarzy w mediach społecznościowych. "Przewspaniały materiał", "Super trip, powrót do wspomnień w takich klimatach", "Uwielbiam Rafała! Takie miejsca pamięta się całe życie", "Taka fajna opowieść, aż się łezka w oku kręci", "Oglądałabym to jako serial odcinkowy", "Cudownie widzieć wasze piękne rodzinne strony", "Wzruszające to było" - pisali słuchacze Ralpha już po emisji pierwszego odcinka "Kolonii Letnich DDTVN" z jego udziałem.

Widzowie TVN-u ocenili występ Ralpha Kaminskiego jako prowadzącego. "Pełen profesjonalizm" kontra "Non stop przerywa"

W środowy poranek, 22 lipca, Ralph Kaminski wraz z ekipą "DDTVN" przygotował prawdziwą niespodziankę i tym razem to on pojawił się w studiu w nowej roli. Nie zasiadł na kanapie jako gość, lecz zaprezentował się u boku Doroty Wellman i poprowadził wraz z dziennikarką cały program. Jako współprowadzący już od godz. 7:45 zarażał widzów swoją pozytywną energią, a w jego występie nie zabrakło charakterystycznego humoru oraz spontaniczności.

W mediach społecznościowych błyskawicznie pojawiły się komentarze, w których oglądający pochwalili Kaminskiego za debiut jako prowadzący "DDTVN". Nie szczędzili mu komplementów, chwaląc naturalną swobodę czy poczucie humoru. "Człowiek orkiestra", "Genialny talent masz", "Super razem wyglądacie", "Chcemy więcej Ralpha", "Radzi sobie bardzo dobrze", "Oglądałam i jestem zachwycona! Pełen profesjonalizm", "Super poranek z Dorotką i Ralphem. Mam nadzieję, że będzie tak często", "Ralph wprowadza dużo luzu" - można przeczytać na instagramowym koncie programu.

Wśród komentujących znaleźli się też jednak tacy, którzy zwrócili uwagę na pewne niedociągnięcia. "Jak bardzo go lubię jako artystę, piosenkarza, tak w tej roli masakra... Non stop przerywa", "Prowadzący, który każdą wypowiedź gościa potrafi w kilka sekund sprowadzić do siebie. To już nie rozmowa, tylko nieustający benefis własnego ego", "Oddajcie Marcina!", "Bardzo nie pasuje do programu, zero kultury, wcina się w trakcie wypowiedzi, przerywa", "Marcin Prokop jest tylko jeden i nikt go nie zastąpi", "Pan Rafał musi się jeszcze dużo nauczyć" - czytamy na Instagramie.

Kto będzie kolejnym gościem "Kolonii Letnich DDTVN"?

"Kolonie Letnie Dzień dobry TVN" wciąż się nie zakończyły! Produkcja już zapowiedziała kolejnych gości serii - w przyszłym tygodniu to bracia Golec zabiorą publiczność w swoje rodzinne strony i podzielą się sentymentalną podróżą przez dziecięce wspomnienia.