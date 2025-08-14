Rag'n'Bone Man ze względu na niespodziewane problemy zdrowotne trafił do szpitala. Jego koncert w Kownie na Litwie został odwołany. Teraz, wiadomo już, że występ w Polsce również się nie odbędzie. Muzyk odwiedzić miał nas 14 sierpnia na poznańskim BitterSweet Festivalu.

"Utknięcie w szpitalu na Litwie nie było na mojej liście rzeczy do zrobienia przed śmiercią. Czy ktoś ogląda coś ciekawego? Mam mnóstwo czasu do zabicia. Przepraszam wszystkich, którzy mieli bilety na moje koncerty. Wierzcie mi, wolałbym być na scenie!" - pisał gwiazdor na swoim Instagramie.

Kto zastąpi Rag'n'Bone Mana na BitterSweet Festivalu?

W nocy na Instagramowym profilu artysty opublikowane zostało oświadczenie odnoszące się do występu w Polsce. Przedstawiciele muzyka poinformowali, że wciąż znajduje się on pod opieką lekarską i nie będzie w stanie przyjechać do Poznania w ustalonym terminie.

"Rag'n'Bone Man wciąż nie może występować na żywo ze względu na problemy zdrowotne. Znajdując się pod opieką lekarską, niestety będzie musiał odwołać swój występ na festiwalu Bittersweet Festivalu. [...] Dziękujemy za zrozumienie i mamy nadzieję, że wkrótce będzie mógł wrócić do Polski" - czytamy.

Organizatorzy imprezy również wydali oświadczenie, w którym poinformowali, że artystę zastąpi grupa Rudimental: "Rag'n'Bone Man z powodów zdrowotnych, niestety, nie może zagrać na Bittersweet Festival. Mamy jednak dobrą wiadomość - w czwartek o godz. 19.15 na Bittersweet Stage zagra Rudimental DJ Set. Rag'n'Bone Man życzymy szybkiego powrotu do zdrowia".

Kto zagra na BitterSweet Festival?

Harmonogram na każdy dzień imprezy prezentuje się następująco:

14.08 (czwartek): Nelly Furtado, Melanie C DJ set, Natasha Bedingfield, Rudimental DJ Set, Salvatore Ganacci

15.08 (piątek): Post Malone, Empire of the Sun, Ella Eyre, Jann, Marc Rebillet

16.08 (sobota): Taco Hemingway, Apashe & Brass Orchestra, Jan-rapowanie, Loreen, Hurts

Geordie Greep na OFF Festivalu: "Większą radość sprawiają memy, niż książki" INTERIA MUZYKA INTERIA