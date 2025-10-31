Rafał Maserak wspomina komplement od Britney Spears. "Mógłbym z nią zatańczyć"

Był rok 2014. Britney Spears przyjechała do Warszawy na krótką wizytę związaną z promocją swojej kolekcji bielizny. Choć nie dała koncertu, jej pobyt w Polsce wzbudził ogromne emocje wśród fanów i mediów. Wówczas redaktorzy "Faktu" postanowili pokazać wokalistce zdjęcie jednego z najbardziej rozpoznawalnych tancerzy w kraju - Rafała Maseraka. Reakcja piosenkarki była natychmiastowa.

"Zdecydowanie mi się podoba. Bardzo, bardzo! Jest gorący" - powiedziała Britney Spears w rozmowie z "Faktem".

Choć spotkanie pozostało jedynie symboliczne, wieść o tym komplementcie szybko obiegła polskie media. Sam zainteresowany przyznał wtedy, że był mile zaskoczony słowami gwiazdy.

"Wow, to się zdziwiłem! To dla mnie wielki komplement i nobilitacja słyszeć takie słowa z ust samej Britney Spears. Bardzo mi miło. Chętnie bym się z nią spotkał!" - komentował tancerz w rozmowie z "Faktem".

Maserak po latach: "Byłoby to fantastyczne przeżycie"

W najnowszym wywiadzie dla Eska.pl Rafał Maserak ponownie odniósł się do tamtej sytuacji. Z dystansem, ale i sympatią, wspominał czasy, gdy dowiedział się, że podbił serce światowej gwiazdy.

"Było coś takiego. W 2014 roku? O rety, teraz musielibyśmy się zapytać Britney, ale mógłby być ciężki kontakt z nią. Pamiętam, że była w Warszawie i któryś z dziennikarzy przedstawił jej kilka zdjęć mężczyzn z show-biznesu i wskazała na mnie. Bardzo było mi miło. W tamtych czasach mógłbym z nią zatańczyć i na pewno byłoby to fantastyczne przeżycie" - powiedział juror "Tańca z gwiazdami".

Na pytanie, czy dziś również rozważyłby taki taneczny duet, Maserak z uśmiechem dodał, że obecnie znajduje się już na "tanecznej emeryturze".

Od parkietu do legendy popkultury

Historia z Britney Spears to tylko jeden z wielu momentów, które ugruntowały pozycję Maseraka w polskim show-biznesie. Od debiutu w pierwszej edycji "Tańca z gwiazdami" w 2005 roku, tancerz stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych nazwisk telewizji rozrywkowej. Jego taneczny styl, charyzma i poczucie humoru przyniosły mu sympatię widzów oraz tytuł jednego z "najbardziej pożądanych mężczyzn w Polsce".

