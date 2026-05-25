Kariera Rafała Brzozowskiego wystartowała za sprawą muzycznego programu TVP "The Voice of Poland". Początkujący wówczas wokalista wziął udział w Przesłuchaniach w ciemno, po których dołączył do drużyny Andrzeja Piasecznego i dotarł aż do półfinałów talent show. Niedługo po zakończeniu swojej przygody z formatem wylansował hit "Tak blisko", który podbił radiowe listy przebojów w całej Polsce. Teraz przebój wybrzmi podczas koncertu "Nie ma jak u mamy".

Rafał Brzozowski wystąpi w Toruniu. Polsat wyemituje specjalny koncert na cześć wszystkich mam

Wydarzenie "Nie ma jak u mamy" transmitowane będzie prosto z Areny Toruń już 26 maja. Na scenie zobaczymy największe gwiazdy polskiej piosenki, wśród nich Dodę, Alicję Szemplińską, Viki Gabor, Halinę Mlynkovą, Annę Wyszkoni, Piotra Kupichę, zespół Pectus oraz Gromee & Wac To Ja. Co ważne, koncert ma mieć naprawdę wyjątkowy charakter, bo w tych szczególnych okolicznościach artystom na scenie towarzyszyć będą ich mamy. To właśnie ten element sprawia, że "Nie ma jak u mamy" zapowiada się nie tylko jako kolejny telewizyjny występ, ale przede wszystkim jako pełne uczuć i symboliki widowisko.

Wyjątkowy wieczór poprowadzi Tomasz Wolny, który wraz ze swoją mamą zadba o odpowiednią atmosferę między kolejnymi występami.

"Dzień Matki to dzień wyjątkowy chyba dla każdego. Atmosfera ciepła, miłości i wdzięczności dla naszych rodzicielek, jaka mu towarzyszy, znajdzie odzwierciedlenie w koncercie, który przygotowaliśmy dla naszych widzów. To będzie niezwykły koncert także dlatego, że po raz pierwszy udało nam się zaprosić do współpracy nie tylko artystów, ale też ich mamy. Zobaczymy na scenie wszystkie te wspaniałe kobiety, a niektóre z nich także usłyszymy. Takiego koncertu jeszcze nie było!" - zapowiada Edward Miszczak, Dyrektor Programowy Telewizji Polsat.

Kto zawalczy w plebiscycie "Najpiękniejsza piosenka dla Mamy"?

O tytuł "Najlepszej piosenki dla Mamy" powalczą:

"Nie ma jak u mamy" (w Toruniu wykonają utwór Gromee & WAC TOJA) "Dziecięce lata" (w Toruniu wykona utwór Michał Wiśniewski) "Do ciebie, mamo" (w Toruniu wykona utwór Alicja Szemplińska) "Wielka miłość" (w Toruniu wykona utwór Halina Mlynkova) "Cudownych rodziców mam" (w Toruniu wykona utwór Doda) "Kochać jak to łatwo powiedzieć" (w Toruniu wykona utwór Pectus) "Sailing" (w Toruniu wykona utwór Rafał Brzozowski) "Nie jesteś sama" (w Toruniu wykona utwór Piotr Kupicha) "Skyfall" (w Toruniu wykona utwór Viki Gabor)

Rafał Brzozowski wykona swój wielki przebój - utwór "Tak blisko", ale i weźmie udział w plebiscycie Interii z piosenką Roda Stewarta, zatytułowaną "Sailing".

Wokalista wydał łącznie sześć albumów studyjnych: "Tak blisko" z 2012 roku, "Mój czas" i "Na święta", oba z 2014 roku, "Borysewicz & Brzozowski" z 2015 roku, "Moje serce to jest muzyk, czyli polskie standardy" z 2016 roku i "Zielone I Love You" z 2022 roku. Ponadto krążki "Tak blisko" i "Mój Czas" doczekały się swoich reedycji.

Przypomnijmy, że utwór "Tak blisko", który znalazł się na albumie o tym samym tytule z 2012 roku, szybko stał się przebojem radiowym, trafiając na cotygodniową listę przebojów 100 najpopularniejszych piosenek w Polsce.

