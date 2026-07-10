Kariera Rafała Brzozowskiego wystartowała za sprawą muzycznego programu TVP "The Voice of Poland". Początkujący wówczas wokalista wziął udział w Przesłuchaniach w ciemno, po których dołączył do drużyny Andrzeja Piasecznego i dotarł aż do półfinałów talent show. Niedługo po zakończeniu swojej przygody z formatem wylansował hit "Tak blisko", który podbił radiowe listy przebojów w całej Polsce, w czym zdecydowanie pomogło muzyczne intro programu "Rolnik szuka żony".

Wokalista wydał łącznie sześć albumów studyjnych: "Tak blisko" z 2012 roku, "Mój czas" i "Na święta", oba z 2014 roku, "Borysewicz & Brzozowski" z 2015 roku, "Moje serce to jest muzyk, czyli polskie standardy" z 2016 roku i "Zielone I Love You" z 2022 roku. Ponadto krążki "Tak blisko" i "Mój Czas" doczekały się swoich reedycji.

Przypomnijmy, że utwór "Tak blisko", który znalazł się na albumie o tym samym tytule z 2012 roku, szybko stał się przebojem radiowym, trafiając na cotygodniową listę przebojów 100 najpopularniejszych piosenek w Polsce. Wokalistka szybko stał się ulubioną gwiazdą stacji TVP, biorąc udział w różnych programach, występach, a nawet teleturniejach.

Rafał Brzozowski w domu byłego prezesa TVP. Zabawia Kurskiego, śpiewa i bawi się w najlepsze

Przypomnijmy, że były prezes Telewizji Polskiej i jego żona sporadycznie dzielą się prywatnymi kadrami i rzadko opowiadają o swoim życiu, jednak od czasu do czasu pojawiają się razem na oficjalnych wydarzeniach i eventach, pokazując, że tworzą zgrany duet. Tym razem Joanna Kurska postanowiła zrobić medialny wyjątek i pokazała fragment ze swojego domu w Wesołej. Małżeństwo w najlepsze bawiło się z Rafałem Brzozowskim.

Teraz Joanna Kurska opublikowała w internecie krótkie nagranie, na którym widać małą imprezę w domu małżeństwa w Wesołej. Widać na nim, jak Rafał Brzozowski z Jackiem Kurskim bawią się na karaoke i wspólnie śpiewają.

"Kochani, zbliża się nasza rocznica ślubu, tak bawiliśmy się ostatnio z przyjaciółmi w naszym domu w Wesołej. Rafciu, dziękuję za uroczy wieczór. Do zobaczenia w Warszawie" - czytamy w instagramowym wpisie, który zdradza, iż mężczyźni urządzili sobie karaoke na tarasie.

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