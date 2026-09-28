Rafał Brzozowski marzy o ojcostwie. "Mijaliśmy się z partnerką"

Rafał Brzozowski przez lata rzadko opowiadał o życiu uczuciowym. Dopiero po ślubie, który odbył się 1 sierpnia, zaczął nieco chętniej mówić o relacji z Heleną. W rozmowie z Wirtualną Polską został zapytany o ojcostwo. Jak zapewnił, nie jest to dla niego niewygodny temat. Wokalista przyznał, że spełnił wiele zawodowych marzeń i jest zadowolony z tego, jak potoczyło się jego życie. Przez długi czas nie udało mu się jednak stworzyć rodziny, o jakiej myślał.

"Byłem w kilku poważnych relacjach i się nie udało. A teraz wierzę, że podjęliśmy wspólnie z żoną tę decyzję, że zakładamy rodzinę, więc mamy nadzieję, że to się naturalnie wydarzy" - powiedział Brzozowski.

Rafał Brzozowski o późnym ojcostwie

Artysta zaznaczył, że jego wypowiedź nie jest informacją o ciąży. On i jego żona chcą mieć dziecko, ale nie zamierzają podporządkowywać temu całego życia.

"Nie jest to taka presja, że teraz, już, musisz mieć jutro dziecko. Nie mamy ciśnienia, nikt nie ma ciśnienia" - wyjaśnił.

Rodzice Brzozowskiego mają już wnuczkę, której doczekał się jego brat. 45-latek zdaje sobie jednak sprawę, że w jego przypadku byłoby to późne ojcostwo. Dostrzega w tym także dobre strony.

"Późne tacierzyństwo pewnie będzie bardziej dojrzałe niż takie, jak masz dwadzieścia parę lat, bo wtedy myślisz o innych problemach" - ocenił.

Zdaniem wokalisty życiowe doświadczenie pozwala lepiej przygotować się do roli rodzica. "Teraz można się skupić na tym i to zaplanować, nie popełniać pewnych błędów" - dodał.

Wcześniej nie udało mu się spełnić marzenia o dziecku

Brzozowski przyznał również, że już wcześniej chciał zostać ojcem. Jego plany nie pokrywały się jednak z oczekiwaniami ówczesnej partnerki.

"Był taki moment, kiedy bardzo cisnąłem, żeby być ojcem, ale mijaliśmy się z partnerką" - wspominał.

Po ślubie z Heleną piosenkarz patrzy na przyszłość z większym spokojem. W "halo tu polsat" mówił, że jest dumny z noszenia obrączki, a małżeństwo sprawiło, że zaczął myśleć o życiu jeszcze bardziej odpowiedzialnie.

Helena wspiera męża również w pracy. To właśnie ona namówiła go do nagrania singla "Jenny". Brzozowski chciałby z kolei przekonać żonę, która jego zdaniem "super śpiewa", do wspólnego duetu.

Wokalistę można obecnie oglądać w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".