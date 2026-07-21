Przyłapali ich podczas finału mundialu. Zaskakujące spotkanie na trybunach

Wspólne zdjęcia z niedzielnego meczu na stadionie MetLife w New Jersey opublikował Jim Chancellor, pracujący jako dyrektor zarządzający Fiction Records i Virgin Music Label & Artist Services (część koncernu Universal Music Group). Od ponad 30 lat pracuje w muzycznym biznesie, a na liście sukcesów ma m.in. podpisanie kontraktów z grupami Snow Patrol, Elbow, The Maccabees i White Lies.

Podczas finału pomiędzy Hiszpanią a Argentyną na trybunach towarzyszył mu jego brat Justin Chancellor, pochodzący z Wielkiej Brytanii basista amerykańskiej formacji Tool. Do otoczonego przez fanów ciężkiego rocka kultem zespołu dołączył w 1995 r., zastępując Paula D'Amoura. Chancellor był wcześniej muzykiem grupy Peach, która poprzedzała Tool na europejskiej trasie. Po dołączeniu do ekipy z Los Angeles, przeniósł się do USA na stałe.

Dołączenie Chancellora było pierwszą i jedyną zmianą w składzie Tool. Basista nie brał udziału tylko w nagraniu pierwszej EP-ki "Opiate" (1992) i debiutanckiej płyty "Undertow" (1993). Dotychczasowy dorobek to raptem pięć dużych albumów: "Undertow" (1993), "Aenima" (1996), "Lateralus" (2001), "10,000 Days" (2006) i "Fear Inoculum" z września 2019 r., ale każdy z nich budził ogromne emocje wśród fanów ciężkiego grania.

Twórczość Tool wymyka się jednoznacznemu szufladkowaniu, a w muzyce Amerykanów można znaleźć elementy m.in. progresywnego rocka, alternatywnego metalu czy psychodelii. Spore kłopoty sprawia też towarzysząca zespołowi otoczka (tajemniczość muzyków, wieloznaczność interpretacji tekstów, niezwykle ciekawa wizualna oprawa koncertów, płyt i teledysków). Niektórzy krytycy wprost stawiają Tool w roli następców King Crimson, pionierów progresywnego rocka z lat 70. XX wieku.

Shania Twain razem z basistą Tool. Sensacyjne zdjęcie z finału mundialu

Największą sensację w mediach społecznościowych wzbudziła ich towarzyszka, którą okazała się kanadyjska królowa country popu - Shania Twain. Od poprzedniej płyty "Queen of Me" (2023) gwiazda nagrywa pod szyldem Republic Records, która jest częścią koncernu Universal Music Group.

To nakładem tej wytwórni w piątek ukaże się nadchodzący album "Little Miss Twain".

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Łącznikiem między Shanią Twain i Justinem Chancellorem nie jest tylko praca brata basisty. Kanadyjska gwiazda do singla "Faded Blue Jeans" z nowej płyty zaprosiła bowiem Josha Homme'a, lidera grupy Queens of the Stone Age, która w weekend poprzedzała System Of A Down na dwóch koncertach na PGE Narodowym w Warszawie.

Z kolei Chancellor w ostatnim czasie pojawił się na scenie u boku Homme'a podczas gwiazdorskiej imprezy z okazji 60. urodzin komika Deana Delraya i hołdu dla Bona Scotta, nieodżałowanego wokalisty AC/DC.

Dodajmy, że Shania Twain znajduje się w elitarnym gronie wykonawców z imponującym dorobkiem ponad 100 mln sprzedanych płyt. Pięciokrotna laureatka Grammy przeszła też do historii jako pierwsza artystka z trzema kolejnymi albumami mającymi diamentowy status (ponad 10 mln sztuk).

"The Woman In Me", "Come On Over" i "Up!" mają ponad 30 platynowych wyróżnień. Dodajmy, że "Come On Over" w USA w notowaniach Nielsen SoundScan (od 1991 r.) zajmuje drugie miejsce w gronie największych bestsellerów, ustępując jedynie "czarnej płycie" Metalliki.

Do największych przebojów artystki należą m.in. "Any Man of Mine", "That Don't Impress Me Much", "You're Still the One" oraz "Man! I Feel Like A Woman".