Paparazzi tym razem przyłapali Debbie Rowe, gdy opuszczała placówkę bankową w Los Angeles. 67-letnia pielęgniarka była ubrana w luźną koszulkę, dżinsy i wygodne buty.

Internauci od razu zwrócili uwagę, że była żona Michaela Jacksona mocno się zmieniła od czasu, gdy żyła w cieniu Króla Popu. Ich relacja rozpoczęła się na początku lat 90. - Debbie pracowała jako asystentka w gabinecie dermatologicznym Arnolda Kleina, którego pacjentem był Michael Jackson (leczył tam bielactwo).

Tak dziś wygląda Debbie Rowe

Wokalista był wówczas w dołku psychicznym po rozpadzie małżeństwa z Lisą Marią Presley, córką słynnego Elvisa Presleya. "Starałam się mu pomóc. Zapytałam go, co wywołuje u niego najgłębszy smutek. Odpowiedział mi, że jest przygnębiony, bo nigdy nie miał dzieci" - mówiła w 2013 r. Debbie Rowe, gdy zeznawała w sądzie podczas procesu o odszkodowanie za śmierć zmarłego cztery lata wcześniej wokalisty.

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To Rowe miała zaproponować Jacksonowi, że urodzi jego dziecko. Po kilku tygodniach piosenkarz wyraził zgodę. Pierwsza ciąża zakończyła się poronieniem, ale jeszcze w tym samym 1996 r. pielęgniarka ponownie zaszła w ciążę. 15 listopada 1996 r. w Sydney w Australii Debbie Rowe i Michael Jackson wzięli ślub. Trzy miesiące później w Los Angeles na świat przyszedł Michael Joseph Jackson Jr., nazywany Prince'em.

Małżeństwo szybko zostało rodzicami po raz drugi - 3 kwietnia 1998 r. w Beverly Hills urodziła się Paris Jackson.

"On [Michael] bardzo chciał zostać tatą i ja również chciałam, by był ojcem. Chciałam, by miał wszystko to, czego mu zabrakło, gdy sam był dzieckiem. Dla dzieci był niesamowity, bardzo troskliwy..." - zeznała Debbie Rowe przed sądem.

Życie w cieniu popularności Michaela Jacksona

Pielęgniarkę przytłoczyła popularność związana z jej związkiem z Królem Popu. Sama starała się trzymać w cieniu; udzielała niewielu wywiadów. W kwietniu 2000 r. doszło do rozwodu - Rowe oddała prawa do wychowania dzieci byłemu mężowi, a w zamian otrzymała 8 mln dolarów i dom w Beverly Hills. W kolejnych latach próbowała zmienić warunki rozwodu w kwestii opieki nad dziećmi.

Z czasem stosunki Debbie z Paris uległy poprawie. Ta w jednym z wywiadów miała stwierdzić, że z matką łączy ją "luźna, przyjacielska więź". Z kolei Prince Jackson nie chce znać swojej matki.

Przypomnijmy, że Michael Jackson zmarł 25 czerwca 2009 r. w wieku 50 lat na skutek zatrzymania krążenia wywołanego lekami. Jego osobisty lekarz dr Conrad Murray został skazany za nieumyślne spowodowanie śmierci. Z 4-letniego wyroku odsiedział niespełna dwa lata - w październiku 2013 r. został warunkowo zwolniony. Obecnie prowadzi ośrodek medyczny w Trynidadzie i Tobago (w tym wyspiarskim kraju na Karaibach spędził dzieciństwo i wczesne życie dorosłe).

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