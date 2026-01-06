Informacja o romskim ślubie Viki Gabor wywołała w mediach ogromne poruszenie. Z jednej strony nie zobaczyć mogliśmy gratulacje, a z drugiej wiele negatywnych komentarzy na temat tak dużej decyzji w młodym wieku. Warto jednak zaznaczyć, że ślub romski - choć istotny kulturowo dla tej społeczności - nie ma mocy prawnej w Polsce. Dziadek pana młodego, Bogdan Trojanek w mediach społecznościowych relacjonował wydarzenie, lecz ze względu na przytłaczająca ilość negatywnych słów, posty zostały usunięte. Teraz, gdy emocje nieco opadły, udzielił komentarza "Faktowi", wspominając o planowanym weselu.

Bogdan Trojanek o weselu Viki Gabor i Giovanniego

Po ślubie odbyć ma się kilkudniowe tradycyjne wesele. Nim to jednak nastąpi, rodziny pary młodej muszą się spotkać oraz wspólnie ustalić szczegóły. Dopiero wtedy wybrana zostanie data i miejsce wesela: "Na razie niech opadną wszystkie emocje. Ustalimy to z rodzicami, dziadkami. Mój syn, mój wnuczek ma swego tatę, mamę i Wiki też, ma i tatę, i mamę, i dziadków ma. Pojadę do Krakowa, czy oni przyjadą do mnie, i będziemy wtedy ustalać" - tłumaczył Bogdan Trojanek w rozmowie z "Faktem".

Nadchodzący okres będzie wyjątkowo intensywny dla obu rodzin, jak i samych zakochanych. Zarówno fani, jak i media czekają na kolejne informacje na temat tego wyjątkowego przyjęcia. Wkrótce najprawdopodobniej poznamy kolejne szczegóły.

