Dove Cameron to wokalistka i aktorka, która zasłynęła dzięki produkcjom Disney Channel - grała m.in. w serialu "Liv i Maddie" czy serii filmów "Następcy". Od niedawna jest także żoną lidera włoskiej grupy Maneskin - Damiano Davida.

Artystka ogłosiła wreszcie, że spełnia jedno ze swoich największych marzeń i wydaje debiutancki album. "FINAL GIRL" ma trafić w ręce fanów już 6 listopada. Wraz z ogłoszeniem daty premiery albumu Cameron zapowiedziała, że w najbliższy piątek do streamingu trafi sigiel "do the math" zapowiadający krążek. Oprócz niego na płycie znajdzie się jeszcze 10 utworów - w tym znane już "When in Rome".

"Ta płyta znaczy dla mnie wszystko i nie mogę się doczekać, aż ją usłyszycie" - informuje Dove Cameron w swoich mediach społecznościowych. 30-letnia gwiazda jest niezwykle podekscytowana premierą, gdyż jej droga do wydania debiutu była długa i kręta.

Dove Cameron przez osiem lat walczyła z wytwórnią o wydanie debiutu. Wreszcie się udało!

Dove Cameron, na początku 2026 r., gdy promowała serial "56 dni", opowiedziała o swoich perypetiach z wytwórnią. Ujawniła, że rozpoczęła prace nad debiutanckim krążkiem już w 2018 r. Podpisała wówczas kontrakt z Columbia Records i momentalnie wkroczyła do studia. W kolejnych latach kilkukrotnie udało jej się ukończyć album, lecz wciąż napotykała różne przeszkody ze strony wydawcy. To zmuszało ją do przepisania całości na nowo.

W międzyczasie udało jej się jednak wydać EP-kę "Alchemical: Volume 1", która zyskała popularność wśród słuchaczy dzięki piosence "Boyfriend". Utwór wybił się bowiem na TikToku, dzięki czemu dotarł do pierwszej dwudziestki listy Billboard Hot 100.

Dove Cameron rusza w trasę koncertową z Sombrem!

Premiera "FINAL GIRL" to nie jedyny powód do radości dla piosenkarki. 30-latka dokładnie tego samego dnia wyda album i wyruszy w trasę koncertową! Będzie supportem bijącego obecnie rekordy popularności Sombra, podczas jego tournee "You Are the Reason Tour". Między 6 a 24 listopada wystąpi w USA ze swoim nowym materiałem, a finałowe show odbędzie się w kultowej hali Madison Square Garden.