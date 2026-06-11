Przez lata wielkiej kariery zakrywała swoją twarz. Jak naprawdę wygląda Sia?
W połowie minionej dekady trudno było znaleźć stację radiową, w której nie leciałyby jej największe przeboje. "Chandelier" i "Cheap Thrills" zdominowały światowe listy, a jej pseudonim był na ustach milionów. Jednak mimo ogromnej sławy, do dziś wielu ludzi miałoby poważny problem z tym, by rozpoznać ją na ulicy. Jak naprawdę wygląda Sia?
Piosenkarka Sia przez lata budowała swoją karierę na anonimowości. Ukrywała twarz pod dwukolorową peruką, która stała się jej znakiem rozpoznawczym. Nic dziwnego zatem, że gdy w sieci pojawiają się jej zdjęcia bez scenicznego atrybutu, zawsze wywołuje to spore poruszenie.
W ostatnich dniach do mediów trafiły ujęcia ze zwykłego, codziennego wyjścia wokalistki. Prawdziwa twarz Australijki, której pełne nazwisko to Sia Kate Isobelle Furler, ukazała się przechodniom na jednym z targów w Los Angeles. Piosenkarka spacerowała tam, pchając wózek z 2-letnim synem, Somersaultem Wonderem.
Beżowy płaszcz, okulary oraz różowa czapka z daszkiem, spod której naturalnie opadały jej włosy, sprawiły, że artystka wyglądała jak każda inna mieszkanka Miasta Aniołów. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że nikt z mijających ją ludzi nawet nie zorientował się, że przechodzi obok gwiazdy popu.
Cena za prywatność i burzliwy rozwód
To jednak nie pierwszy raz, kiedy Sia pokazała się publicznie bez peruki. Mimo to 50-letnia wokalistka na co dzień prowadzi bardzo powściągliwe życie. Konsekwentnie dba o wyraźną granicę między kreacją sceniczną a domową codziennością.
Ochrona prywatności stała się dla niej szczególnie istotna w ostatnich miesiącach. Sporym zaskoczeniem dla fanów była informacja o narodzinach jej młodszego syna, zwłaszcza w kontekście burzliwego rozstania z byłym już mężem, Danielem Bernardem. Małżeństwo pary, zawarte w 2023 roku, przetrwało niespełna 26 miesięcy. Od momentu rozstania oboje toczą trudną batalię rozwodową. Jak donosiły media, były mąż artystki ubiega się o wyłączną opiekę nad 2-letnim chłopcem, wysuwając przy tym w sądzie bardzo poważne zarzuty i kreując obraz Sii jako potencjalnego zagrożenia dla dziecka.
Warto przypomnieć, że Somersault Wonder to nie jedyne dziecko piosenkarki. Sia w 2019 roku, przed wejściem w związek małżeński, adoptowała dwóch starszych nastoletnich chłopców, pomagając im wyrwać się z trudnego systemu opieki zastępczej.