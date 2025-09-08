Przez lata stał u boku Grzegorza Skawińskiego. Zaskakujące rozstanie z Kombii

W specjalnym oświadczeniu Wojtek Horny poinformował o swoim odejściu z grupy Kombii z dniem 9 sierpnia 2025 r. Oświadczenie pojawiło się niemal dokładnie miesiąc później.

"Decyzja ta została podjęta po głębokim namyśle i wynika ze spraw osobistych oraz potrzeby skupienia się na innych projektach artystycznych. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim członkom zespołu za wspólnie spędzony czas, możliwość tworzenia muzyki i niezapomniane chwile zarówno podczas prób, jak i występów. Mam nadzieję, że nasza współpraca zostanie zapamiętana z sympatią i szacunkiem, a przyszłe projekty zespołu będą rozwijały się z sukcesem" - napisał muzyk na Facebooku.

Co ciekawe, żadna informacja nie pojawiła się na profilu grupy Kombii.

Wojtek Horny odchodzi z Kombii. Przez lata grał z Grzegorzem Skawińskim

Niespełna 51-letni klawiszowiec do zespołu Kombii dołączył w 2013 r. W latach 1994-2003 występował w grupie O.N.A., którą tworzyli również Agnieszka Chylińska (wokal), Grzegorz Skawiński (gitara), Waldemar Tkaczyk (bas) i Zbigniew Kraszewski (perkusja). Gdy ta formacja się rozpadła, Skawiński i Tkaczyk stworzyli Kombii, a pozostali muzycy pojawili się u boku wokalistki w projekcie nazwanym Chylińska.

Wojtek Horny współpracował także z m.in. grupami Skawalker, KarmaComa, Pivo, Pati Yang, Ptaky i Ira. Do 2013 r. był muzykiem zespołu Patrycji Markowskiej.

Maciek Rock o kulisach programu "TTBZ". "To wielkie wyzwanie" Bartłomiej Warowny INTERIA.PL