W nagraniu opublikowany w mediach społecznościowych Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Tadeusz Wojda, nie tylko słucha "Pan jest pasterzem moim" w wykonaniu Padre Guilherme, ale również zaprasza na Festiwal Prosta Droga do Boga w Gdańsku/Sopocie, na którym wystąpi znany na całym świecie ksiądz i DJ.

"Słyszeliście o księdzu, który jest DJ-em i ewangelizuje tysiące młodych na całym świecie? Już 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkacie Padre Guilherme - kapłana z Portugalii, który przez muzykę mówi o Jezusie" - mówi abp Tadeusz Wojda.

Padre Guilherme powraca do Polski. Portugalczyk budzi pielgrzymów na całym świecie

Padre Guilherme to tak naprawdę Guilherme Peixoto, katolicki ksiądz z Portugalii, który od 2010 r. spełnia się również jako DJ. Szeroką popularność zdobył podczas pandemii, kiedy streamował swoje sety, łącząc muzykę elektroniczną z twórczością religijną.

To on odpowiadał za oprawę muzyczną przed mszą celebrowaną przez papieża Franciszka podczas Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie w 2023 r., kiedy "budził pielgrzymów". Występował przed statuą Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro (Brazylia), a także na imprezach z muzyką elektroniczną.

W swoich setach wykorzystuje fragmenty homilii papieży: obecnego - Leona XIV i jego poprzedników: Franciszka i św. Jana Pawła II, a także krótkie cytaty z ich encyklik.

W listopadzie 2025 r. jego występ stał się wiralem, również w Polsce. Padre Guilherme sięgnął po utwór "Pan jest pasterzem moim" w remiksie polskiego producenta Skytecha podczas uroczystości w Koszycach (Słowacja) z okazji 75. urodzin arcybiskupa Bernarda Bobera, tamtejszego metropolity i przewodniczącego Konferencji Episkopatu Koszyc, na której ukazał się też papież Leon XIV.

Na fali tego zainteresowania Portugalczyk pojawił się w Polsce - w czerwcu był jedną z gwiazd festiwalu ING Silesia Beats w Parku Śląskim w Chorzowie. Do naszego kraju wróci po niespełna dwóch miesiącach.

Festiwal Prosta Droga do Boga. "Coś więcej niż koncert"

"Na festiwalu Prosta Droga do Boga czeka nas wspólna Eucharystia pod przewodnictwem księdza kardynała Roberta Saraha, a także adoracja Najświętszego Sakramentu, uwielbienie i wyjątkowy czas spotkania z Bogiem i z drugim człowiekiem. Jeśli chcesz przeżyć coś więcej niż koncert, jeśli pragniesz sensu, szukasz sensu, nadziei i pozytywnego klimatu, przyjdź 15 sierpnia" - zaprasza abp Tadeusz Wojda.

Festiwal Prosta Droga do Boga został osobiście pobłogosławiony przez papieża Leona XIV. Ojciec Święty wyraził swoją aprobatę podpisując plakat i obiecując przygotować specjalne przesłanie wideo dla uczestników.

W Ergo Arenie na scenie pojawią się również Roxie Węgiel, anMari Schola Adonai, Kabaret OT.TO, Dariusz Kowalski, a całość poprowadzą Magdalena Wolinska-Riedi i Marcin Kwaśny.