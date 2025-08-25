Przeprowadzono sekcję zwłok Stanisława Soyki. Potrzebne dalsze badania

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Konieczne są dodatkowe badania, m.in. histopatologiczne, aby ustalić przyczyny śmierci Stanisława Soyki - poinformowała prokuratura. Artysta zmarł w czwartek w wieku 66 lat.

Stanisław Soyka miał 66 lat
Stanisław Soyka miał 66 latAKPAAKPA

Zastępujący rzecznika Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prokurator Marek Kopczyński powiedział PAP, że w poniedziałek w godzinach porannych została przeprowadzona sekcja zwłok Stanisława Soyki.

"Z uwagi na to, że biegły nie jest w stanie jednoznacznie określić przyczyny śmierci, będą zlecone dalsze badania. Pobrano materiał biologiczny do badań histopatologicznych" - wyjaśnił prokurator.

Zobacz również:

Susan Boyle już tak nie wygląda! Przeszła spektakularną metamorfozę
Pop

Susan Boyle w nowym wydaniu. Gwiazda "Mam talent!" zaskoczyła metamorfozą

Alicja Rudnicka
Alicja Rudnicka

Sekcja zwłok Stanisława Soyki. "Zlecone dalsze badania"

Podkreślił jednocześnie, że na ciele zmarłego nie stwierdzono żadnych obrażeń. "Na tym etapie postępowania absolutnie wykluczamy działania osób trzecich" - dodał Kopczyński.

Stanisław Soyka, wybitny muzyk, wokalista i kompozytor odszedł nagle, tuż przed swoim planowanym występem na Top of the Top Sopot Festival. W czwartek wieczorem artysta miał się pojawić na scenie podczas finałowego koncertu "Orkiestra mistrzów". Z powodu jego śmierci przerwano transmisję telewizyjną z festiwalu.

Śledztwo w sprawie śmierci muzyka prowadzi Prokuratura Rejonowa w Sopocie.

Wielkie święto muzyki i radości! Zobacz, co działo się na Pol'and'Rock Festival 2025materiały promocyjne
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze