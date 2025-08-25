Przeprowadzono sekcję zwłok Stanisława Soyki. Potrzebne dalsze badania
Konieczne są dodatkowe badania, m.in. histopatologiczne, aby ustalić przyczyny śmierci Stanisława Soyki - poinformowała prokuratura. Artysta zmarł w czwartek w wieku 66 lat.
Zastępujący rzecznika Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prokurator Marek Kopczyński powiedział PAP, że w poniedziałek w godzinach porannych została przeprowadzona sekcja zwłok Stanisława Soyki.
"Z uwagi na to, że biegły nie jest w stanie jednoznacznie określić przyczyny śmierci, będą zlecone dalsze badania. Pobrano materiał biologiczny do badań histopatologicznych" - wyjaśnił prokurator.
Sekcja zwłok Stanisława Soyki. "Zlecone dalsze badania"
Podkreślił jednocześnie, że na ciele zmarłego nie stwierdzono żadnych obrażeń. "Na tym etapie postępowania absolutnie wykluczamy działania osób trzecich" - dodał Kopczyński.
Stanisław Soyka, wybitny muzyk, wokalista i kompozytor odszedł nagle, tuż przed swoim planowanym występem na Top of the Top Sopot Festival. W czwartek wieczorem artysta miał się pojawić na scenie podczas finałowego koncertu "Orkiestra mistrzów". Z powodu jego śmierci przerwano transmisję telewizyjną z festiwalu.
Śledztwo w sprawie śmierci muzyka prowadzi Prokuratura Rejonowa w Sopocie.