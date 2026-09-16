The Pussycat Dolls to girlsband, który zdefiniował brzmienie lat 2000. Ich hity takie jak "Don't Cha", "Hush Hush" czy "Buttons", dwie dekady temu podbijały listy przebojów na całym świecie. Kariera wokalistek była niezwykle burzliwa - obfitowała we wzloty, upadki i rozstania. W 2010 r. formacja oficjalnie zakończyła działalność z powodu wewnętrznych napięć. Niedawno jednak część The Pussycat Dolls zdecydowała się na reaktywację oraz wielki powrót na scenę.

Grupa w składzie: Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt i Ashley Roberts po ponad dwóch dekadach od debiutu wyruszyła w światową trasę koncertową - jednocześnie pierwszą od 15 lat. Tournee "PCD Forever" jest okazją dla fanów do świętowania jubileuszu wraz z artystkami. Polscy słuchacze również mogą dołączyć do celebracji - 16 września wokalistki wystąpią bowiem w warszawskiej hali COS Torwar. Organizatorem wydarzenia jest Live Nation Polska, a gościem specjalnym koncertu została Lil' Kim.

Nicole Scherzinger tuż przed koncertem The Pussycat Dolls odwiedziła restaurację Magdy Gessler. Co ją zachwyciło?

Dzień przed planowanym koncertem Nicole Scherzinger postanowiła wykorzystać wolny wieczór nie na przygotowania do muzycznego widowiska, a na wypoczynek i poznanie lokalnej kuchni. Wokalistka odwiedziła popularną restaurację Magdy Gessler - U Fukiera - gdzie spróbowała naszych specjałów. W szczególności miała zasmakować jej kaczka!

Kulisy wizyty Scherzinger w lokalu na warszawskiej starówce w mediach społecznościowych pokazał makijażysta gwiazdy - Harry J Makeup. Ze zdjęć dowiadujemy się, że amerykańska piosenkarka nie tylko spróbowała popisowych dań Magdy Gessler, lecz także spotkała się z właścicielką restauracji i spędziła z nią miłe chwile przy stole.

"Zabraliśmy Nicole Scherzinger do Magdy Gessler na pierogi i deser, bo miała ogromną ochotę na prawdziwe polskie pierogi! Jej babcia kiedyś robiła jej pierogi, dlatego chcieliśmy zabrać ją do Magdy, żeby mogła spróbować najlepszych" - dowiadujemy się z Instagrama makijażysty.

Fotografiami ze światowej sławy gwiazdą pochwaliła się na Instagramie także polska kuchmistrzyni. "Niezwykłe spotkanie… Zobaczcie kto odwiedził Fukiera, piękna, zdolna... Zachwycona kuchnią polską i kaczką restauracji U Fukiera Magdy Gessler. Nicole Scherzinger you're amazing… I love your energy!" - czytamy w opisie zdjęć Magdy Gessler.

To nie pierwsza gwiazda, która odwiedziła restaurację Magdy Gessler! "Halle Berry pocałowała mnie w rękę, a Sharon Stone napisała poezję o barszczu"

To nie pierwszy raz, gdy w restauracji u Magdy Gessler gościła międzynarodowa gwiazda. Lokal U Fukiera odwiedzały w przeszłości m.in. amerykańskie aktorki czy inne ważne osobistości. "Przyjeżdżają tu królowie, królowe, książęta i artyści. Halle Berry pocałowała mnie w rękę za moją kaczkę, a Sharon Stone napisała poezję o moim barszczu. Tu zdarzają się cuda. (...) Naomi Campbell zabrała duży kosz pyszności i nigdy nie wróciła, by za niego zapłacić" - opowiedziała niegdyś Magda Gessler, podkreślając, że goście zjeżdżają się z Paryża, Rzymu, Sztokholmu, a nawet Los Angeles i Nowego Jorku.