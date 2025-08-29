"Czasami ludzie słyszą zbyt śmiałe teksty i myślą: 'Nie chcę tego śpiewać przed publicznością'. Jakby to było za dużo. Ale potem widzę siebie na koncercie, z setkami młodych kobiet w pierwszym rzędzie, krzyczących z całych sił razem z przyjaciółkami, i uświadamiam sobie, że możemy powiedzieć: 'Dobra, to tylko dla zabawy'. I to wystarczy" - powiedziała Sabrina Carpenter w rozmowie z CBS Mornings.

26-letnia Amerykanka dodała, że "nawet najbardziej konserwatywni ludzie będą się śmiać" z jej tekstów.

Od dawna wiadomo, że nic tak dobrze się nie sprzedaje, jak skandal. Wokalistka również nie stroni od kontrowersji, co widać było choćby po sytuacji związanej z okładką płyty "Man's Best Friend". Sabrina pozuje na kolanach u boku mężczyzny, który trzyma ją za włosy - część internautów nie kryła oburzenia, że pokazuje ona kobietę w roli uprzedmiotowionej, spełniającej oczekiwania mizoginicznych facetów. Po fali krytyki, Carpenter przygotowała alternatywną okładkę, którą sama nazwała "zaakceptowaną przez Boga".

Sabrina Carpenter z nową płytą "Man's Best Friend". Kto jej towarzyszy w teledysku "Tears"?

"Man's Best Friend" to siódmy studyjny album Sabriny i następca przełomowego "Short n' Sweet", które trafiło na szczyty list na całym świecie i należało do największych globalnych premier 2024 r. Trzy single z albumu - "Espresso" (2,4 miliarda odtworzeń), "Please Please Please" (1,5 miliarda) i "Taste" (1,1 miliarda) - trafiły do prestiżowego Billions Club na Spotify. Łączna sprzedaż "Short n' Sweet" osiągnęła 10 milionów egzemplarzy na świecie.

Poprzednia płyta przyniosła wokalistce sześć nominacji do Grammy, pierwszych w jej karierze. Dwie nominacje zamieniła na prestiżowe statuetki - triumfowała w kategoriach Najlepszy wokalny album pop oraz Najlepsze solowe wykonanie popowe ("Espresso"). Po tegorocznej gali Grammy Sabrina wydała edycję deluxe "Short n' Sweet", wzbogaconą m.in. o "Busy Women" - duet z ikoną country Dolly Parton.

Przy pisaniu nowego materiału Sabrinę wsparli jej stali współpracownicy - Amy Allen, Jack Antonoff i John Ryan. Na "Man's Best Friend" Carpenter łączy wciągające popowe melodie z oryginalnym sposobem opowiadania historii, dzięki czemu każdy utwór brzmi jak nowo odkryty sekret. "Man's Best Friend" zawiera 12 piosenek, w tym platynowy singel "Manchild", który zadebiutował na pierwszym miejscu amerykańskiej listy Billboardu. Był to drugi numer 1 w karierze Sabriny - po ubiegłorocznym hicie "Please Please Please".

W dniu premiery albumu do sieci trafił mocno odjechany teledysk do drugiego singla "Tears" (ponad 2,3 mln odsłon po siedmiu godzinach). Reżyserem utrzymanego w klimacie "The Rocky Horror Picture Show" klipu jest Bardia Zeinali, który z Sabriną pracował przy wspomnianym "Please Please Please", nakręcił też m.in. "In My Head" Ariany Grande i "Never Ending Song" Conana Graya. Partnerem Sabriny w teledysku "Tears" został aktor Colman Domingo, dwukrotnie nominowany do Oscara ("Rustin", "Sing Sing"), który szeroką popularność zdobył za sprawą występów w serialach "Euforia", "Fear The Walking Dead" i "The Four Seasons". W 2026 r. do kin trafi biograficzny film "Michael", w którym Domingo zagra Joe Jacksona, ojca Michaela Jacksona.

Dodajmy, że jesienią ruszy amerykańska odsłona trasy promującej "Man's Best Friend". Tournee rozpocznie się 23 października w Pittsburghu, a w rozpisce trasy są m.in. Madison Square Garden w Nowym Jorku (5 koncertów) i Crypto.com Arena w Los Angeles (6 koncertów). Polscy fani liczą, że Amerykanka w końcu dotrze do naszego kraju, bo tegoroczna odsłona objazdu po Europie cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.

Sabrina Carpenter - szczegóły płyty "Man's Best Friend" (tracklista):

1. "Manchild"

2. "Tears"

3. "My Man On Willpower"

4. "Sugar Talking"

5. "We Almost Broke Up Again Last Night"

6. "Nobody's Son"

7. "Never Getting Laid"

8. "When Did You Get Hot?"

9. "Go Go Juice"

10. "Don't Worry I'll Make You Worry"

11. "House Tour"

12. "Goodbye".

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 143: Muniek Staszczyk i Igor Kamyk INTERIA.PL