Prywatny pogrzeb Dolly Parton. Spełniono jej ostatnią wolę

Dolly Parton zmarła 25 sierpnia 2026 roku w wieku 80 lat. Przedstawiciele wokalistki przekazali, że odeszła po krótkiej walce z chorobą nowotworową. Nie ujawniono szczegółów dotyczących jej diagnozy.

Pogrzeb odbył się trzy dni później, bez udziału mediów i fanów. O uroczystości poinformowała Lainey Parton, która nazywała artystkę swoją babcią.

Lainey Parton pożegnała Dolly Parton

Krewna gwiazdy zamieściła w mediach społecznościowych rodzinne zdjęcia. Wyjaśniła, że z publikacją wpisu czekała do zakończenia pogrzebu.

"Wciąż nie wydaje mi się prawdziwe, że odeszła. Będzie mi brakowało jej głosu, śmiechu, uścisków i samej świadomości, że była obok. Będzie mi brakowało nawet telefonów o czwartej nad ranem" - napisała.

Lainey wspomniała również o wsparciu, które otrzymywała od Parton. Wokalistka pomogła jej opłacić szkołę kosmetyczną i rozpocząć karierę. Zaprosiła ją także do wspólnego śpiewania na albumie "Smoky Mountain DNA".

"Nie mówiła tylko, żebym spełniała marzenia. Pomogła mi je zrealizować" - podkreśliła Lainey.

"Sprawiała, że czuliśmy się, jakbyśmy byli jej"

Dolly Parton i Carl Dean nie mieli dzieci. Artystka była jednak blisko związana z siostrzeńcami, bratankami i ich potomkami.

"Ponieważ nie mogła mieć własnych dzieci, zawsze sprawiała, że czuliśmy się, jakbyśmy byli jej. Tak nas kochała i zawsze będę za to wdzięczna" - dodała krewna piosenkarki.

Parton wielokrotnie mówiła, że brak własnych dzieci pozwolił jej pomagać innym. W 1995 roku uruchomiła program Imagination Library, za pośrednictwem którego najmłodsi otrzymują bezpłatne książki.

Gdzie pochowano Dolly Parton?

Rodzina nie podała oficjalnie miejsca pochówku. Według amerykańskich mediów artystka mogła spocząć obok męża na cmentarzu Woodlawn Memorial Park and Mausoleum w Nashville. Carl Dean zmarł w marcu 2025 roku. Małżeństwo pary trwało blisko 60 lat.

Siostrzeniec wokalistki Bryan Seaver ujawnił wcześniej, że Parton chciała spocząć w miękkim "łożu z bawełny". Miała żartować, że po latach noszenia ciężkich kostiumów wysadzanych kryształami zasłużyła na wygodny odpoczynek.

Rodzina poprosiła fanów, by uczcili pamięć Dolly Parton wpisami w mediach społecznościowych lub wpłatami na rzecz Imagination Library.