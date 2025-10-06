Marilyn Monroe to niekwestionowana ikona stylu, aktorka, modelka, producentka i piosenkarka. Trudno opisać jej osobę krótko i zwięźle, a nawet nie należy tego robić, bo gwiazda zdecydowanie by tego nie chciała. Ikona popkultury łączyła również przyjaźń z walką o równość rasową, co na zawsze zmieniło karierę legendy jazzu, Elli Fitzgerald.

"Girl power" w latach 50. Ella Fitzgerald i Marilyn Monroe w Hollywood

Ella Fitzgerald wielokrotnie powtarzała, że Marilyn bardzo jej pomogła, przez co artystka ma w stosunku do niej prawdziwy dług wdzięczności. Hollywood w latach 50. to "kraina złota i zguby", czego początkujący muzycy czy aktorzy niestety często doświadczali. W najbardziej prestiżowych klubach występować mogli ówcześnie jedynie biali artyści - służby rygorystycznie zwracały na to uwagę. Mówi się nawet, że pojawienie się i chęć występu czarnoskórego artysty w publicznym miejscu kultury mogło skończyć się aresztem.

Jednym z najsłynniejszych klubów w Los Angeles w latach 50. był klub "Mocambo". Przychodziły tam ważne osobistości, a łaknący brylowania w pięknym otoczeniu tylko czekali na wieczorne otwarcie klubu. Marilyn Monroe uwielbiała muzyczny kunszt Fitzgerald, stąd zaapelowała do władz miejsca.

"To dzięki niej mogłam grać w 'Mocambo', bardzo popularnym nocnym klubie w latach 50. [Marilyn] osobiście zadzwoniła do właściciela tego miejsca i zażądała, aby mnie zatrudniono jako wokalistkę. Dodała też, że jeśli właściciel się zgodzi, ona będzie zajmowała stolik z przodu każdego wieczora. Powiedziała, że prasa oszaleje i miała rację, bo przecież Marilyn była supergwiazdą, a dla klubu była to niesamowita promocja. Po tym wydarzeniu już nigdy nie musiałam grać w małym klubie jazzowym" - wspomniała Fitzgerald.

Przyjaźń kobiet umocniła się, a postawa Marilyn tylko udowodniła, że była nie tylko pięknością i uosobieniem ideału, ale również kobietą, która potrafi i chce wykorzystywać swoje wpływy, aby wspierać inne kobiety, w tym przypadku dyskryminowaną wówczas Ellę. Wystąpienie w "Mocambo" w 1955 roku było dla niej wielkim przełomem w karierze i życiu. Zyskała sławę oraz rozgłos, dzięki czemu szybko podpisała istotny kontrakt płytowy.

Sławomir i Kajra tuż po występie na Roztańczonym PGE Narodowym. "To jest bardzo niezwykłe" Bartłomiej Warowny INTERIA.PL